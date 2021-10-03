一張圖看天氣！國慶連假恐有颱風攪局 降雨熱區看這裡

國慶連假將至，恐有熱帶性低氣壓或颱風攪局影響天氣，中央氣象局預報未來一周天氣，東半部易雨，西半部局部高溫、午後雷雨，桃園以北、東南部、恆春半島及金馬沿海空曠地區留意較強陣風，另外南方低壓帶可能有熱帶性低氣壓、颱風發展。

氣象局說，太平洋高壓穩定盤據在日本，勢力延伸至中國東海附近，台灣處在太平洋高壓南緣，盛行風場為偏東風、水氣多，迎風面東半部容易陣雨，西半部有山脈阻擋水氣，局部地區感受炎熱高溫，且有午後局部雷陣雨。雖然已10月，但北方太平洋高壓仍偏強，儘管本周已觀測到冷鋒在大陸華北形成，但不夠強勁，今年涼秋仍未到來。

另外，南海到菲律賓東方海面，逐漸形成大低壓帶，氣象局說，太平洋高壓及低壓帶影響，台灣處於東風，伴隨一波波水氣移進東半部陸地。當較濕空氣吹到台灣附近時，迎風面東半部雲量將增多、降雨機率也提高；西半部因有中央山脈屏障，天氣相對穩定，局部地區高溫可達33至35度。

氣象局表示，周二以前台灣附近的風場為東風，北海岸、東半部、恆春半島等迎風面，局部短暫陣雨，其他各地大多是多雲時晴。周一山區零星午後雷陣雨，周二中南部、各地山區，午後局部短暫雷陣雨，桃園以北、東南部、恆春半島及金馬沿海空曠地區留意較強陣風，未下雨時悶熱不適。