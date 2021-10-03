士林紙廠登錄為歷史建築 唭哩岸石圍牆也成特色

北市文化局針對士林紙廠進行文化資產價值審議，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，經文資委員投票過半數同意登錄為歷史建築。在地里長表示，由於該處巷道狹窄，盼未來道路拓寬能一次到位，加強歷史建物保存。文資委員表示，巷道緊鄰的外牆為唭哩岸石，質地較脆，建議使用水刀等技巧，讓外牆疤痕小一點。

士林紙廠始創於1918年，前身為台灣製紙株式會社，是台灣最早設立的機械造紙廠，長達80年製紙歷程，廠區的發展與日治時期士林街及日後的士林發展有重要關聯。

文資委員會勘後認為，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，其中抄紙機室、廠長室、鍋爐間等建築外貌為紅磚，施工技術精良，具有建築價值。

經文資委員投票過半數同意登錄為歷史建築，包括廠長室、成品及物料倉庫、一號抄紙機室、加工間、實驗室、貼糊間、車床間、舊鍋爐間、醫務室及福利社、警衛室等提供當時紙廠運作的空間。

士林區福林里長江美珠表示，該案文資身分通過，盼能促進士林地方繁榮，在地居民都樂觀其成，且會善盡紙廠保存責任，協助市府共同維護，此外，該處位於福林路31巷，巷道狹窄，盼未來道路拓寬能一次到位，加強歷史建物保存。

文資委員李乾朗表示，由於巷道緊鄰的外牆為唭哩岸石，質地較脆，道路拓寬時建議使用水刀一次切一大片或是用其它技巧，讓外牆疤痕小一點。士林地區可以看到這麼長一片唭哩岸石，也算是士林一個特色。