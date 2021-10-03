肝基會免費「腹超」三小時服務近兩千人 異常率高達88%

肝是沈默的器官，唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。今天上午三小時內，肝病防治學術基金會（肝基會）動員全台12家院所，免費為1912人做腹部超音波，其中高達1680人有一項以上的異常發現，異常率高達88％。肝基會總執行長、台大醫學院名譽教授楊培銘提醒，B、C型肝炎帶原者至少每半年要做一次腹部超音波，年滿40歲以上民眾則應每年都做一次腹部超音波，照此頻率追蹤通常可及早發現腫瘤、根除治療。

楊培銘表示，面對肝癌的重點，就是要在腫瘤還沒有長大、出現症狀之前，就先找到它。但肝臟是否健康，無法靠感覺，而是要靠抽血檢查加上腹部超音波。腹部超音波檢查可同時檢查肝、膽、胰、脾、腎臟，肝基會昨天與全台11縣市共12家醫療案所合作，在將近50位優秀的肝膽腸胃專科醫師、300多位護理人員與志工群的合作下，順利服務1912位民眾。

根據台灣本土的研究，肝癌最快29天就能體積倍增，但大多數需要經過大約112天，也就是說，肝腫瘤長大一倍，大約需要4個月。楊培銘表示，因此會建議有肝硬化的人每隔3到6個月就要做追蹤，無肝硬化者則是每6到12個月追蹤，如此就算發現肝癌，通常腫瘤不會超過3公分，都還得來得及做根除性的治療。

楊培銘教授指出，這次篩檢發現異常者達1680人，其中5位高度懷疑肝癌、79位是性質不明肝腫瘤，另有444人為良性肝腫瘤，包括血管瘤89人，肝囊腫355人。另發現6人肝硬化、174人為肝實質病變，1064人有脂肪肝，比率高達56%。除了肝臟，也發現脾臟腫大24人，膽息肉213人，其他胰、脾、腎等腫瘤36人，肝內鈣化點、膽結石、腎囊腫與腎結石等其他問題有676人。

楊培銘呼籲，肝病防治的最後一哩路，就是讓「今年超了沒？」成為全民運動，如此可望讓台灣成為根除肝病的模範。呼籲B、C型肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，也建議年滿40歲以上民眾，每年都應該做腹部超音波檢查。