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聽音樂、看古蹟、吃美食 遊台中霧峰加入國立台灣交響樂團元素

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，結合國立台灣交響樂團系列音樂會演出。圖／參山國家風景區管理處提供
「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，結合國立台灣交響樂團系列音樂會演出。圖／參山國家風景區管理處提供

搶疫情趨緩商機，交通部觀光局參山國家風景區管理處、國立台灣交響樂團台中市旅行業經理人協會共同推出「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，首發團吸引來自國內各旅行經理人30餘人踩線，要帶給國人不同的霧峰旅遊經驗。

11月14日與12月12日各還有1場遊程，分別搭配「多里安‧威爾森，陳偉茵/樂團會演戲，音樂在作畫」、「水邊的遐想—克里斯蒂安．阿爾明與國台交」兩場精彩演出，十分適合喜歡古典音樂，又想了解霧峰歷史文化脈絡的遊客們報名參加。報名資訊與內容，請上「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲頁查詢。

參山處代理處長曹忠猷表示，行程內容結合國立台灣交響樂團系列音樂會，搭配導覽霧峰林家宮保第園區、頤圃、台灣音樂文化園區等人文景點，邀請遊客細細品味古典音樂響宴，並探索台灣近代歷史脈絡，體驗霧峰豐富的文化底蘊。

他說，霧峰人文薈萃、觀光元資源非常豐富，有全台最大的清代官府宅第、聞名世界的霧峰香米與清酒、最高民意殿堂台灣民主議政園區（原省議會）、台灣現代音樂鈴博物館、光復新村、921地震園區等景點，整個霧峰可說是一個開放的博物館；還有首屈一指的國立台灣交響樂團、最先進的數位演奏廳與甫重新整修的台灣音樂文化園區，本次遊程結合高水準的音樂會活動，提供遊客十分有氣質的文化之旅。

國台交團長劉玄詠也說，今年是台灣文化協會成立100周年，國台交特委託作曲家潘皇龍為此創作，促成了「文化頌」的誕生，藉以回顧台灣近百年的文化歷史軌跡。遊程結合台灣文化協會成立百年系列演出，讓樂友們欣賞美妙動人樂曲的同時，又能帶大家進入時光隧道，了解霧峰文化歷史脈絡。

台中市旅行業經理人協會理事長鄭育麟表示，本次霧峰遊程結合國台交音樂表演，不僅是一大創舉，更凸顯霧峰的觀光資源是如此得天獨厚，未來可以再進行更多元的包裝。

「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，遊客可參觀今年八月甫整修重新開放的台灣音樂文化園區。圖／參山國家風景區管理處提供
「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，遊客可參觀今年八月甫整修重新開放的台灣音樂文化園區。圖／參山國家風景區管理處提供
「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，遊客可參觀今年八月甫整修重新開放的台灣音樂文化園區。圖／參山國家風景區管理處提供
「阿罩霧傳奇音樂饗宴 知性漫步輕旅行」文化觀光遊程，遊客可參觀今年八月甫整修重新開放的台灣音樂文化園區。圖／參山國家風景區管理處提供

交響樂團 音樂會 台中市

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