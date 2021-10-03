152人篩出132人疑異常 醫：肝是沉默器官 定期追蹤護肝

財團法人肝病防治學術基金會與苗栗市大千綜合醫院合作，今天上午辦理「BC肝炎防治總動員 你今年超了沒」免費腹部超音波檢查活動，一個上午檢查152人，結果132人疑似異常，比例高達86.84%，其中脂肪肝就有97人占多數，大千醫院將持續追蹤治療。

「BC肝炎防治總動員 你今年超了沒」活動對象是40歲以上民眾，腹部超音波檢查一次費用依項目不同，收費1500元到2500元間，免費的好康今天上午吸引152人參加受檢，結果132人異常，其中脂肪肝97人最多，另檢出肝囊腫、疑似肝腫瘤、疑似肝實質病變、肝血管瘤、肝內鈣化點等，現場提供相關衛教資訊，有民眾直呼還好有參加超音波篩檢，才了解身體狀況。

大千綜合醫院肝膽腸胃科主任洪吉來表示，肝臟是沉默的器官，通常在肝病初期沒有明顯症狀，一旦發生症狀時，大多已是晚期，根據國民健康署統計，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌離世的病人超過1萬人，而肝癌更高居癌症死因的第二位，罹患B、C型肝炎的病人中，有四分之一會變成肝硬化，而肝硬化之後每20人有1人會併發肝癌，是造成慢性肝病與肝癌病人死亡的主要原因。

洪吉來提醒民眾，平日保肝之道，包括飲食不油膩、不暴飲暴食、充足的運動、充足的睡眠、不亂服來路不明的藥物、不過度飲酒等，並定期接受腹部超音波檢查，可以及早發現異常，及早治療，尤其是對於有B、C型肝炎的病人來說，定期追蹤更是護肝的重要事項，避免疾病惡化而不自知。