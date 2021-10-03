快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山區首座電動輔助腳踏車 台南水道博物館更好逛

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
山區首座電動輔助腳踏車，台南水道博物館提供租賃服務，讓山區旅遊更好逛。圖／台南山上花園水道博物館提供
山區首座電動輔助腳踏車，台南水道博物館提供租賃服務，讓山區旅遊更好逛。圖／台南山上花園水道博物館提供

台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，遊客即日起可在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，藉由電輔單車協助，將旅遊行程擴散到鄰近山上社區，甚至最近爆紅的大內橋，逛老屋、賞甜根子草，帶動山區不一樣旅遊玩法。

台南市政府文化局指出，山上花園水道博物館開園迄今，累積遊客逾百萬人次，且串聯鄰近南瀛天文館、化石館等場館，成為山區熱門新景點，市長黃偉哲也指示，希望把人潮效益能夠外溢到鄰近社區，共創區域繁榮。

館方構思後認為，因山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統建築及信仰，相當適合步行或騎腳踏車深度旅遊，經與熊大單車合作，在博物館區及淨水池區入口處，設置電輔單車服務。

Be-Bike電動輔助單車，車身有設置電池輔助，透過手機APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先於兩個館區各投放五部，將再視租用情形調撥。而博物館區是收費徒步區，電動輔助單車不能入園騎乘，籲請遊客配合。

單車 博物館 台南

延伸閱讀

消防分隊長假日練習空拍機 驚見桃園山區火警及時阻災

台南水道博物館設電動輔助單車 推山區慢活旅遊

暴走男赤身扛單車砸計程車 過程全被錄下

改裝車噪音深夜擾民 台南山區將設聲音拍照科技執法

相關新聞

一張圖看天氣！國慶連假恐有颱風攪局 降雨熱區看這裡

國慶連假將至，恐有熱帶性低氣壓或颱風攪局影響天氣，中央氣象局預報未來一周天氣，東半部易雨，西半部局部高溫、午後雷雨，桃園...

肝基會免費「腹超」三小時服務近兩千人 異常率高達88%

肝是沈默的器官，唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。今天上午三小時內，肝病防治學術基金會（肝基會）動員全台12家院所，免...

勿信尿液解痛偏方！陽明山發生蜂螫事件 記住4要點自保

台北市陽明山登山步道昨日有民眾遭蜂螫傷，統計有11名女性、6名男性受傷送醫，但仍不減民眾上山遊憩興致，從早上9時至下午4...

士林紙廠登錄為歷史建築 唭哩岸石圍牆也成特色

北市文化局針對士林紙廠進行文化資產價值審議，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，經文資委員投票過...

「我跟彩虹口罩同學玩！ 」 開學1個月小一生還認不了同學

開學一個月了，不少小一新生因為人人戴口罩，分不清楚誰是誰，出現人際社交障礙，有家長說孩子叫不出同學名字，只能用「那個彩虹口罩的同學」等形容詞辨認彼此，原本就害羞的學生因此更內向了，學者建議疫情影響，孩子需要更多時間建立人際關係，不要讓社交距離成為社交疏離。

被矽膠米嚇到 消費者狂挑「雜質」竟是誤會一場？

美式賣場日前發出公告通知會員，有一批花蓮縱谷好米因工廠疏失導致混入白色硬質異物，如有買到請勿食用。後來該碾米廠老闆受訪，指白色硬質異物是維修用矽膠掉進米裡，還說矽膠是可食用，吃了不會有事，這解釋可把消費者嚇壞了，紛紛倒出米袋，只要不是晶瑩剔透白米全都挑掉。專家表示，別慌，雜質不見得都有事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。