山區首座電動輔助腳踏車 台南水道博物館更好逛

台南山上花園水道博物館與在地廠商合作，推出Be-Bike電輔單車服務，遊客即日起可在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，藉由電輔單車協助，將旅遊行程擴散到鄰近山上社區，甚至最近爆紅的大內橋，逛老屋、賞甜根子草，帶動山區不一樣旅遊玩法。

台南市政府文化局指出，山上花園水道博物館開園迄今，累積遊客逾百萬人次，且串聯鄰近南瀛天文館、化石館等場館，成為山區熱門新景點，市長黃偉哲也指示，希望把人潮效益能夠外溢到鄰近社區，共創區域繁榮。

館方構思後認為，因山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統建築及信仰，相當適合步行或騎腳踏車深度旅遊，經與熊大單車合作，在博物館區及淨水池區入口處，設置電輔單車服務。

Be-Bike電動輔助單車，車身有設置電池輔助，透過手機APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先於兩個館區各投放五部，將再視租用情形調撥。而博物館區是收費徒步區，電動輔助單車不能入園騎乘，籲請遊客配合。