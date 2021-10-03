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台灣將陷保母荒 彭基會盼增就業金

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
彭婉如文教基金會執行長王兆慶(右一)與董事長劉毓秀(右二)共同呼籲關注台灣托護需求問題。(Photo by簡嘉佑/台灣醒報)
彭婉如文教基金會執行長王兆慶(右一)與董事長劉毓秀(右二)共同呼籲關注台灣托護需求問題。(Photo by簡嘉佑/台灣醒報)

台灣將陷入找不到保母的困境！雙薪家庭愈來愈多，保母需求隨之增加，但保母數量卻始終低迷。彭婉如基金會推動保母經濟三隻箭，包括保母就業獎助金、保母實習制度與邀請居家托育中心一同招募保母人力，盼推動招募300位保母、創造600個托育名額，使1200位托育父母持續就業。

台灣保母缺缺缺

彭婉如基金會於3日舉辦記者會，希望能增加台灣保母供給，協助雙薪家庭穩定工作。基金會董事長劉毓秀分享，到台灣因為婚育兒需求而離職的狀況最為嚴重。她說，希望透過讓一部分女性重新投入的保母行業，來支撐台灣托育需求，讓育兒女性重返職場，雙方面地提升女性勞動參與。

彭婉如基金會執行長王兆慶提到，人們必須破除少子化會導致托育需求減少的迷思。如今依靠雙薪才能持續支撐收支的核心家庭愈來愈多，使得托育需求也愈來愈高。

王兆慶引用數據提到，雖然2024年未滿兩歲的幼兒人數預計會減少約兩萬人，但托育率推估從現今15.5%會到達23%，托育需求將不減反增。王兆慶向台灣家長警告，保母真的會愈來愈難找，要是現在不多培育保母的話，家長們一定會瘋掉。

彭婉如基金會居家托育部組長簡蕙蘭分享，疫情期間托育需求共增加了七成。目前台灣擁有保母證照者有17萬多人，但登記在案的保母卻僅有2萬7千名。代表台灣有超過14萬的保母人口可以投入職場，緩解托育需求。

保母經濟三隻箭

彭婉如基金會將於今年十月起挹注一千四百萬的經費，推動三項保母就業支持計畫，預計招募300位保母、創造600個收托名額，更支持1200位育兒家長可以持續性就業。

首先推動居家保母就業獎助金，只要連續托育一名幼兒滿一年，並配合中心簽約、訪視等就業輔導，即可獲得三萬元獎助金。第二項建置「保母實習制度」，讓資深保母帶領新血進行18小時的實習課程。第三項邀請全台居家托育服務中心一同招募人力，對提出可行或有效保母人力招募計畫的托育中心，提供20萬元的獎金。

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