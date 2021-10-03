「試管嬰兒之父」張昇平10月1日辭世 名醫門生悼恩師

被譽為「台灣試管嬰兒之父」的不孕症名醫張昇平1日辭世，享壽76歲。張昇平完成台灣首例試管嬰兒，國內許多不孕症名醫都是他的門生，幫助成千上萬對夫妻達成生兒育女願望。

「台北榮總生殖醫學中心」臉書（Facebook）專頁昨天以「感懷張昇平主任」為題，公布張昇平辭世的消息。張昇平曾率台北榮民總醫院生殖團隊，創造全台首例試管嬰兒「張小弟」，民國74年出生的「張小弟」，迄今已為人父。

除完成台灣首例試管嬰兒外，張昇平也成功完成台灣首例輸卵管內精卵植入術嬰兒、首例輸卵管內接合子植入術嬰兒，也完成台灣冷凍胚胎解凍後的試管嬰兒。

「他與人為善，堪為醫界模範。」與張昇平亦師亦友的開業婦產科醫師潘世斌告訴中央社記者，過去幾10年來，他與張昇平一起研習醫學與共事，相當懷念張昇平的爽朗笑聲，張昇平為人氣度宏偉，提攜晚輩不遺餘力。

潘世斌說，婦產科醫師若要治療不孕症，必須接受2年不孕症醫學訓練，張昇平沒有學校與醫院的門戶偏見，只看學生是否有學習熱忱，且院內若有訓練員額，都會接納，當前台灣許多不孕症名醫都是他的門生。

中華民國生育醫學會前任理事長、開業不孕症名醫李新揚，就是張昇平的得意門生之一。李新揚笑說，與張昇平的緣分，當他還是醫學系學生時就開始，當時他擔任張昇平孩子的家教老師，總是看到恩師忙到晚上近10時才回家，對病患盡心盡力。

李新揚提到，張昇平於72年左右開始試管嬰兒研究，從動物實驗到人體試驗，在首例試管嬰兒成功前，已治療39名不孕症病患，歷經諸多失敗挫折才成功。

此外，早年不孕症取卵與現今大不同，李新揚說，早期藥物無法控制病人排卵時間，有時病患三更半夜排卵，張昇平就得緊急聯絡麻醉醫師，以腹腔鏡手術替病人取卵。

李新揚表示，張昇平的話不多，但一講話就很有分量、深具啟發性。他也感念，恩師過去常在他遭逢困難時挺身而出，替他四處聯繫化解難處，「是相當令人敬重的老師。」

潘世斌感佩，張昇平一生致力於不孕症治療，面對不孕症治療失敗多次的夫妻，都會予以鼓勵，且與病人溝通、鼓勵病人時，不會只針對太太，都會讓夫妻倆一起，讓夫妻雙方對於治療與生兒育女的目標共同邁進。