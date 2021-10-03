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今午後臭氧濃度恐上升 中南部空品全亮橘燈
環保署表示，今天偏東風，北部風速稍增強，擴散條件轉好，空氣品質佳；中南部位在背風側，清晨及夜間易累積汙染物，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。今天北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
氣象局說，4日環境風場仍為偏東風，北部地區風速較強，擴散條件較好，空氣品質佳；中南部地區位在背風側，清晨及夜間易累積汙染物，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級，內陸近山區地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
5日環境風場為東北東風，北部地區位於迎風面，擴散條件好，空氣品質良好；中南部地區位在背風側，清晨及夜間易累積汙染物，午後須留意光化作用致臭氧濃度上升。北部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
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