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桃園飆破37.3度！ 氣象局發布6縣市今高溫「亮黃燈」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／中央氣象局提供
中央氣象局發布高溫資訊。圖／中央氣象局提供

中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午前後新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市地區，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，代表氣溫達36度以上。

氣象局觀測，今天目前最高溫為桃園市蘆竹中午12時20分出現37.3度，其次是桃園市觀音、台南市柳營中午左右高溫達到36.7度，另外桃園農改、桃園大園、南投服務區等地高溫也有36度以上。

氣象局提醒，高溫時減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。

高溫 桃園 氣象局

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