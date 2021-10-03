桃園飆破37.3度！ 氣象局發布6縣市今高溫「亮黃燈」

開學一個月了，不少小一新生因為人人戴口罩，分不清楚誰是誰，出現人際社交障礙，有家長說孩子叫不出同學名字，只能用「那個彩虹口罩的同學」等形容詞辨認彼此，原本就害羞的學生因此更內向了，學者建議疫情影響，孩子需要更多時間建立人際關係，不要讓社交距離成為社交疏離。

2021-10-03 17:21