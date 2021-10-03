聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園飆破37.3度！ 氣象局發布6縣市今高溫「亮黃燈」
中央氣象局發布高溫資訊，天氣晴朗炎熱，今日中午前後新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、台南市地區，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，代表氣溫達36度以上。
氣象局觀測，今天目前最高溫為桃園市蘆竹中午12時20分出現37.3度，其次是桃園市觀音、台南市柳營中午左右高溫達到36.7度，另外桃園農改、桃園大園、南投服務區等地高溫也有36度以上。
氣象局提醒，高溫時減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言