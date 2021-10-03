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花蓮知卡宣森林公園打造共融遊戲場 明年兒童節前完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣長徐榛蔚說，這次知卡宣森林公園改造，以不多設硬體設施、不破壞自然景觀前提下，採共融性的理念，打造安全舒適，具直覺性的休憩空間。記者王思慧／攝影
花蓮縣長徐榛蔚說，這次知卡宣森林公園改造，以不多設硬體設施、不破壞自然景觀前提下，採共融性的理念，打造安全舒適，具直覺性的休憩空間。記者王思慧／攝影

花蓮知卡宣森林公園面積有18公頃，除了是育苗中心、親水公園外，縣府在公園北端打造特色共融遊戲場，針對不同年齡的孩子及青少年需求分為6大主題，認識可食地景體驗、營造森林遊憩空間，還能用仿木重現過去生活及歷史，成為親子夢想樂園，預計明年兒童節前完工。

花蓮縣政府爭取花東基金挹注7500萬元，進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，今天舉行動土典禮。縣長徐榛蔚表示，為讓知卡宣公園滿足各年齡的需求，經過文化調研和規畫後，以「Play for All」的概念，決定新設特色共融遊戲場，全面改造現有公園遊戲場。

設計公司專案經理朱永華指出，知卡宣特色共融遊戲場分別為有機綠拇園、森活天空樹、洄瀾我的家、原木冒險遊具組合區、荒野冒險島、魔法音樂河六大區域，由於有滑輪等設施，大一點的孩子才有力氣，因此從3歲到18歲都可使用；在設計上，盡量保留原有樹木，利用可食用植栽，讓大眾認識花蓮原生種。

徐榛蔚說，這次改造以不多設硬體設施、不破壞自然景觀前提下，採共融性的理念，並納入自然元素，而知卡宣公園是重要的育苗中心，加上保種、野菜學校的概念，未來能與市區美崙山互相映照，成為民眾戶外踏青的好去處，打造安全舒適，具直覺性的休憩空間。

此外，園區將從既有100多種植栽增加至500種，透過選擇在地及原住民文化的植物，明年4月完工後，緊接著暑假開放的知卡宣親水樂園，搭配遊戲場及分區主題特色，創造全台獨一無二的遊樂園。

知卡宣特色共融遊戲場分別為六大區域，從3歲到18歲的孩子都可使用。記者王思慧／攝影
知卡宣特色共融遊戲場分別為六大區域，從3歲到18歲的孩子都可使用。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府爭取花東基金挹注7500萬元，進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，今天舉行動土典禮。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府爭取花東基金挹注7500萬元，進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，今天舉行動土典禮。記者王思慧／攝影

徐榛蔚

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