花蓮知卡宣森林公園打造共融遊戲場 明年兒童節前完工

花蓮知卡宣森林公園面積有18公頃，除了是育苗中心、親水公園外，縣府在公園北端打造特色共融遊戲場，針對不同年齡的孩子及青少年需求分為6大主題，認識可食地景體驗、營造森林遊憩空間，還能用仿木重現過去生活及歷史，成為親子夢想樂園，預計明年兒童節前完工。

花蓮縣政府爭取花東基金挹注7500萬元，進行「知卡宣綠森林親水公園園區重塑改造計畫」，今天舉行動土典禮。縣長徐榛蔚表示，為讓知卡宣公園滿足各年齡的需求，經過文化調研和規畫後，以「Play for All」的概念，決定新設特色共融遊戲場，全面改造現有公園遊戲場。

設計公司專案經理朱永華指出，知卡宣特色共融遊戲場分別為有機綠拇園、森活天空樹、洄瀾我的家、原木冒險遊具組合區、荒野冒險島、魔法音樂河六大區域，由於有滑輪等設施，大一點的孩子才有力氣，因此從3歲到18歲都可使用；在設計上，盡量保留原有樹木，利用可食用植栽，讓大眾認識花蓮原生種。

徐榛蔚說，這次改造以不多設硬體設施、不破壞自然景觀前提下，採共融性的理念，並納入自然元素，而知卡宣公園是重要的育苗中心，加上保種、野菜學校的概念，未來能與市區美崙山互相映照，成為民眾戶外踏青的好去處，打造安全舒適，具直覺性的休憩空間。