國慶連假將變天？ 氣象局：周三後可能有颱風生成

中央氣象局表示，未來一兩周南海到菲律賓容易有熱帶系統生成，周三之後菲律賓西側可能有熱帶性低氣壓或颱風發展，將為台灣東半部帶來水氣，周五、周六菲律賓東方海岸也有低壓，今起到國慶連假10月10日這段期間，東風環境水氣情況明顯，但熱帶系統對台灣天氣整體影響，要等到生成後才會更為明朗。

氣象局課長林秉煜表示，今天各地大多晴朗穩定，西半部高溫33到34度，東半部30到32度，桃園留意局部36度以上高溫；今天午後中南部山區要留意零星降雨，下半天台東恆春半島也有零星降雨，周一、周二受東風影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島下雨機率提高，西半部地區受中央山脈屏障出現高溫，但要留意午後恐有雷陣雨發展。

林秉煜說，未來水氣一天天增加，降雨範圍擴大，周三之後南海到菲律賓海域更可能有熱帶系統生成，帶來更多水氣，東半部、基隆北海岸及恆春半島下雨範圍更廣，不排除有較大雨勢發生機會。

林秉煜表示，今天是天氣相對穩定的一天，但未來這一、兩周時間，南海到菲律賓附近海溫相當充足，是容易生成熱帶系統的環境，周三、周四菲律賓西側將有熱帶系統發展，要留意是否會增強為熱帶性低氣壓甚至颱風，屆時將為台灣東邊帶來更多水氣。

他說，一直到周五、周六，菲律賓東方海岸也會有低壓生成，預估周三到周日這段期間，基隆北海岸、東半部、恆春半島下雨範圍更廣，不過熱帶系統發展情況跟對台影響，要等到周三之後才會比較明朗。