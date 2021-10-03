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世界安寧日線上影展 國健署攜手基金會推10大好片

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
國健署今年攜手安寧照顧基金會，挑選10部安寧元素作品，將在今年世界安寧日（10月9日），辦理為期8天的線上「安寧影展」。圖／ingimage
國健署今年攜手安寧照顧基金會，挑選10部安寧元素作品，將在今年世界安寧日（10月9日），辦理為期8天的線上「安寧影展」。圖／ingimage

每年十月第二個周六為「世界安寧日」，世界安寧療護聯盟每年訂定年度主題，邀請全球為安寧緩和療護發聲。今年主題為「安寧平權，每個生命都重要」，呼籲無論種族、年齡、性別、地域，每個人有權主張並享有安寧療護。國健署攜手安寧照顧基金會，挑選10部不同國別、主題、年分、拍攝手法的電影、紀錄片與動畫的安寧元素作品，將在今年世界安寧日（10月9日），辦理為期8天的線上「安寧影展」。

這次挑選的10部電影包含，談論失智症照顧、預做醫療準備的「父親」；講述喪親、悲傷撫慰及與生命和解的「海邊的曼徹斯特」；敘述癌症末期及醫療規畫的「媽媽的味噌湯」；倡議生命價值與四道人生，道謝、道愛、道歉及道別的「橫山家之味」；談論病情告知及病人「知」的權利的「別告訴她」；敘述失智症照護及陪伴的「我想念我自己」；提倡溫柔告別的「送行者」；「倡議醫療自主的判決」；講述溝通與和解的「海街日記」及談論長照、尊重病人自主的「老大人」。

國健署署長吳昭軍說，癌症病人死亡前1年安寧療護，涵蓋率也由民國89年的7%，大幅提升至109年64.1%，國民健康署設置「安寧緩和資源中心」，提供民眾安寧緩和療護指引及相關課程，至今已服務逾23萬人次，讓民眾學會如何善用安寧資源，使末期病人皆能減輕身體的疼痛及心理壓力，得到完整的身、心、社、靈之關懷與協助，安詳、有尊嚴且圓滿的走完人生最後一哩路。

台灣安寧照顧基金會董事長楊育正指出，除了這10部電影外，還邀請10位名人分享安寧療護相關的生命故事或行醫經驗，且錄製成5分鐘宣導短片，並邀請民眾於影片觀賞後參與線上「安寧小會考」，透過簡單問題再次反思電影的安寧觀念。

台灣安寧照顧基金會官網在4日起，提供參加索取免費觀賞序號的活動，今年世界安寧日線上影展期間，民眾只需於myVideo影音平台中完成註冊，並輸入序號，即可在7天內免費收看這10部電影，名額有限3000名。

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