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周四起恐變天！ 天氣風險：熱帶擾動有機會發展成颱風

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣大多將是晴時多雲較穩定的天氣，迎風面的東半部還是有些零星地形降雨機會。記者楊德宜／攝影
今天各地天氣大多將是晴時多雲較穩定的天氣，迎風面的東半部還是有些零星地形降雨機會。記者楊德宜／攝影

天氣風險公司說，預期今天各地天氣大多將是晴時多雲較穩定的天氣，迎風面的東半部還是有些零星地形降雨機會，或是午後受熱力作用影響中南部山區的短暫雷陣雨現象，不過，今天的環境水氣比較少，降雨影響都不會到太多。

氣溫方面，今天普遍偏熱，西半部受東風沉降增溫作用影響，局部地區將有機會出現36度高溫，戶外活動做好防曬也要多補充水分，預防熱傷害。

天氣風險公司說，預期東山有雨西山晴的天氣分布至周三，西半部普遍維持晴朗穩定天氣，雖然午後受熱力作用影響，局部山區可能還是有些短暫雷陣雨機會，但影響不會太多，而東半部持續都有些地形性的降雨情況。

未來一周中後期開始慢慢有些變化。天氣風險公司說，未來一周台灣附近普遍還是東風吹拂的環境下，但到了周四起，可能除了東半部的降雨有機會擴大增多外，西半部雲量也將增多，且午後雷陣雨的情況也將有趨多的情況。

天氣風險公司表示，主要變化就在於，目前可以看到南海菲律賓東海面，相較於台灣附近雲量明顯偏多，逐漸有些熱帶雲簇在消長，其中菲律賓東海面上已有一個熱帶擾動正在發展，不過目前緯度比較偏低，且將逐漸往西靠近至呂宋島陸地，未來兩三天內發展的強度還是比較受限，預期還是要到下周三、四進入南海後，才有較大的發展空間。

天氣風險公司說，未來這個熱帶擾動有機會發展成為颱風，但不用先太過於擔心，目前預報路徑上對台灣沒有直接威脅，大致上帶來的影響是間接導致南來的水氣，在周四起逐漸增多，天氣就會稍稍有些不同，降雨趨勢上會逐漸增多。

至於國慶連假天氣，天氣風險公司說，目前預報上來看，連假後期的天氣變動性會比較大，主要原因為接下來南海至菲律賓東方海面都會維持一個有利於颱風生長的環境，需觀察菲東海面的發展情況，整體而言，颱風季還尚未結束，仍要保持關注。

南海 菲律賓

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