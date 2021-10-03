來武陵農場打工換食宿! 採杭菊雖無薪但放鬆心情無價

平地目前仍高溫炎熱，武陵農場天氣涼爽，想住宿還不容易訂到房，武陵農場首次推出採摘杭菊打工換食宿活動，目前已有16人上工，有老板、退休族和中壯年利用放假上山打工，享受慢活，首次的打工換食宿活動，引起正反不同意見，武陵農場表示，完全尊重個人意願，覺得不適合，可隨時解約。

武陵農場副場長胡發韜表示，農場以前曾有表演團體到農場表演換食宿，表演者增加練習機會，也到山上放鬆心情，農場目前正值杭菊採收時期，首次推出採杭菊打工換食宿方式，讓有需求的人上山慢活；胡發韜說，這次活動雖有不同意見，農場都尊重，也完全取個人意願，如果打工換食宿的人不多，農場也有備案，請員工或雇工採杭菊，目前已有16人上山打工，還有中壯年族群，特別安排假期上山打工兼渡假。

武陵農場杭菊採摘打工換宿規定，要求18歲以上，男女分房，即日起至110年10月31日止，依杭菊實際產季做調整，工作時間，早上7點至11點，下午1點至5點，自行到田區找負責人報到，不強制規定，但需採摘至全期採摘目標，每天工時換算約6小時，胡發韜說，如果動作熟練，認真採，也有人可能2到3小時就達標。

杭菊田區，打工換食宿，沒有薪資，可免費供宿含寢具和三餐，因農場幅員廣闊，且坡度落差大，員工餐廳到宿舍約4公里、宿舍到田區約5公里，因此需自備交通工具。