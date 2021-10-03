快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你覺得今年金鐘獎好看嗎？今年跟去年金鐘獎網路聲量比一比

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

圖：三立電視台提供

第56屆金鐘獎在疫情下，只有三段表演節目，而且得獎人今年比較少有梗的得獎者感言，又少了現場觀眾，以至於整體網路討論度相較於去年大幅減少了很多，透過「KEYPO大數據關鍵引擎」分析今年的每個小時的網路討論聲量，整體來說比去年減少4279筆。

圖：資料來源「KEYPO大數據關鍵引擎」 ，分析55屆、56屆金鐘獎每小時網路聲量變化

網友們討論高點在於：


一眾所注目的智實境節目主持人獎雖然是實至名歸的曾國城得獎，但是，並沒有頒發給「綜藝玩很大」的吳宗憲、KID和小鬼，主辦單位今年還特別為辭世一年的小鬼安排了位子，以至於玩很大和小鬼的粉絲非常失望。（金鐘56／綜藝玩很大「只差1分」落馬！小鬼黃鴻升未能得獎內幕曝光


二「天橋上的魔術師」奪得六項大獎，總製作費超過2億元，政府補助1億5500萬，擊敗「我的婆婆怎麼那麼可愛」奪得最佳戲劇節目獎，讓「我的婆婆」的製作人陳慧玲忍不住說：「我們沒有2億嘛」引發網友熱議。


三薛仕凌打敗外界看好的許傑輝，罕見的同時拿下最佳男配角獎以及金鐘視帝。（金鐘56／為戲狂嚼60顆檳榔！40薛仕凌成最大黑馬　《做工的人》、《生生世世》奪男主、男配角


四綜藝節目主持人獎由「36題愛上你」的唐綺陽、炎亞綸、吳姍儒三個來自不同領域的組合拿下，三人都是有強大的粉絲群，又很會跟粉絲互動，因此，一得獎立刻在粉專上有高討論度。


五由於主持人視網膜許下超時就要喝多少他最討厭的香菜汁，反倒引發網友的強烈期待看他喝香菜汁，算是今年金鐘獎頒獎典禮節目中網友討論度最高的梗。

金鐘56／了不起負責！視網膜直播狂喝「16杯香菜汁」　親曝獨特「品嚐心得」)


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2020年9月26日及2021年10月2日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金鐘獎』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



婆婆 天橋上的魔術師

延伸閱讀

金鐘56／得金鐘漲價？薛仕凌：問黑衣人 李銘順恭喜他一年拿影帝

金鐘56／「檳榔視帝」薛仕凌演技、品味兼具 西裝藏了「做工的人」細節帥出新高度

金鐘56／「天橋」擒6獎成大贏家　「做工的人」緊追收4金

金鐘56／薛仕凌表演堅持真摯贏過許傑輝 一票險奪視帝

相關新聞

一張圖看天氣！國慶連假恐有颱風攪局 降雨熱區看這裡

國慶連假將至，恐有熱帶性低氣壓或颱風攪局影響天氣，中央氣象局預報未來一周天氣，東半部易雨，西半部局部高溫、午後雷雨，桃園...

肝基會免費「腹超」三小時服務近兩千人 異常率高達88%

肝是沈默的器官，唯有定期檢查追蹤，才能遠離病變威脅。今天上午三小時內，肝病防治學術基金會（肝基會）動員全台12家院所，免...

勿信尿液解痛偏方！陽明山發生蜂螫事件 記住4要點自保

台北市陽明山登山步道昨日有民眾遭蜂螫傷，統計有11名女性、6名男性受傷送醫，但仍不減民眾上山遊憩興致，從早上9時至下午4...

士林紙廠登錄為歷史建築 唭哩岸石圍牆也成特色

北市文化局針對士林紙廠進行文化資產價值審議，士林紙廠始創於日治前期，是台北特別的產業廠區，具經濟史價值，經文資委員投票過...

「我跟彩虹口罩同學玩！ 」 開學1個月小一生還認不了同學

開學一個月了，不少小一新生因為人人戴口罩，分不清楚誰是誰，出現人際社交障礙，有家長說孩子叫不出同學名字，只能用「那個彩虹口罩的同學」等形容詞辨認彼此，原本就害羞的學生因此更內向了，學者建議疫情影響，孩子需要更多時間建立人際關係，不要讓社交距離成為社交疏離。

被矽膠米嚇到 消費者狂挑「雜質」竟是誤會一場？

美式賣場日前發出公告通知會員，有一批花蓮縱谷好米因工廠疏失導致混入白色硬質異物，如有買到請勿食用。後來該碾米廠老闆受訪，指白色硬質異物是維修用矽膠掉進米裡，還說矽膠是可食用，吃了不會有事，這解釋可把消費者嚇壞了，紛紛倒出米袋，只要不是晶瑩剔透白米全都挑掉。專家表示，別慌，雜質不見得都有事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。