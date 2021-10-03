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迎接5倍券消費商機 台中遊樂園、飯店紛推超值優惠方案

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場的室內主題樂園「異想新樂園」推出以5000元振興券換1萬元抵用券的超值方案。圖／異想新樂園提供
位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場的室內主題樂園「異想新樂園」推出以5000元振興券換1萬元抵用券的超值方案。圖／異想新樂園提供

振興5倍券8日開始領取使用，台中市的遊樂園、飯店紛推出優惠方案，位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場的室內主題樂園「異想新樂園」甚至推出以5000元振興券換1萬元抵用券的超值方案，讓振興券再升級，而台中公園智選假日飯店也推出平日0元入住方案，等著消費者選用。

異想新樂園說，抵用券每張面額為100元，除了可以直接等值購買樂園入場門票，也可以兌換等值精美商品，使用期限至民國111年6月30日。適合家長帶著小朋友一起去體驗，不僅寓教於樂，還能讓小朋友玩得開心。

園方說，園區佔地3000坪，有8大主題區、79項遊樂設施，包含擬真野外露營滑草地、兒童卡丁車場、結合科技與運動的VR彈跳床和數萬條繩索組成的繩網迷宮等。此外，新媒體藝術體驗館以無接縫鏡面打造，將超過500顆超大氣球燈、近5000條水晶燈、上千顆特殊星光燈飾、多幅裸眼3D立體視覺畫，構築沉浸式全景夢幻展場，有超乎想像的視覺效果和體驗。

為讓大小朋友玩得開心又安心，異想新樂園推出包括防疫零接觸、員工防護、加強場域消毒、社交安全距離等防疫措施，各項遊樂設施在使用後皆會立即消毒，也呼籲遊客要多準備口罩備用，以確保自身防疫安全；更多資訊可上網搜尋「Dali Art藝術廣場」或「異想新樂園」。

台中公園智選假日飯店也推出「振興券送你住」的快閃住房優惠，凡在4日至7日的每天下午2時至4時，透過官方LINE、電話或至飯店現場搶先預訂「振興券送你住」專案，即可於指定期間內使用紙本振興券1000元乙張或等值面額，享平日0元入住標準客房乙晚，無須額外付費，入住日期10月11至2明年的1月28日止，但周六及元旦前夕的12月31日不適用。

但是，此專案不提供早餐，預訂時須提供有效信用卡擔保訂房，快閃期間每日限時兩小時只賣20組，售完即止。欲了解活動訊息，請至台中公園智選假日飯店粉絲專頁查詢，亦可加入官方LINE：https://lin.ee/twuQ1ES或電洽（04）35055500轉分機2507。

位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場的室內主題樂園「異想新樂園」推出以5000元振興券換1萬元抵用券的超值方案。圖／異想新樂園提供
位在台中軟體園區Dali Art藝術廣場的室內主題樂園「異想新樂園」推出以5000元振興券換1萬元抵用券的超值方案。圖／異想新樂園提供
台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」的快閃住房優惠。圖／台中公園智選假日飯店提供
台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」的快閃住房優惠。圖／台中公園智選假日飯店提供
台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」的快閃住房優惠。圖／台中公園智選假日飯店提供
台中公園智選假日飯店推出「振興券送你住」的快閃住房優惠。圖／台中公園智選假日飯店提供

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