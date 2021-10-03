今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗炎熱、高溫約在35、36度，要注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。北部21至36度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至35度。

他說，明天至周三偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，迎風面東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增。