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今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假 曝變天時間

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今高溫上看36度！ 吳德榮：熱帶系統擾國慶連假

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地晴朗炎熱、高溫約在35、36度，要注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
今天各地晴朗炎熱、高溫約在35、36度，要注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天各地晴朗炎熱、高溫約在35、36度，要注意防曬、防中暑；午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。北部21至36度，中部23至36度；南部23至36度，東部21至35度。

他說，明天至周三偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天熱，中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。周四至周六因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，迎風面東半部的降雨與日俱增，背風面西半部雲量稍增。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬周六20時預測圖顯示，南海菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象。歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距，也將決定匯入偏東風內水氣的多寡，而影響國慶連假的天氣。由於是未來10天的模擬，不確定性高，應繼續觀察。

歐洲模式模擬周六20時預測圖（左圖）顯示，南海（左圖1）及菲律賓東方海面（左圖2）皆有熱帶擾動活動的跡象。歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑（右圖）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距。圖擷自tropical tidbits & Weathernerds。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬周六20時預測圖（左圖）顯示，南海（左圖1）及菲律賓東方海面（左圖2）皆有熱帶擾動活動的跡象。歐洲系集模式50次未來10天的模擬路徑（右圖）顯示，熱帶擾動穿過菲律賓、進入南海，與台灣相對距離或近或遠，有很大差距。圖擷自tropical tidbits & Weathernerds。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

南海 吳德榮 菲律賓 天氣動態

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