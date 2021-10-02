幫助逾萬不孕夫婦 「試管嬰兒之父」張昇平10月1日辭世

台灣「試管嬰兒之父」、台北榮總前婦產科主任張昇平昨天辭世。「台北榮總生殖醫學中心」臉書專頁以「 感懷張昇平主任」為題，公布這個消息。對於帶領北榮生殖團隊創造全台第一例試管寶寶的台灣試管之父辭世，表達不捨。

「我小心翼翼、幾乎是雙手發顫地從產婦體內捧出了『中華民國第一個試管嬰兒』，拍一下他的小屁股，男娃應聲而哭，我也高興地快哭出來！」一九八五年四月，國內第一個試管嬰兒經由張昇平之手來到人世，試管嬰兒」是如今常見的不孕生技術，但在此之前，只是各醫院實驗室中的研究課題。

張昇平於一九八三年由台北榮民總醫院派至美國，學習人工生殖技術，回台成立試管嬰兒小組，經過一連串實驗與研究，終於幫助輸卵管阻塞的張女士成功之懷孕，生下國內第一個試管嬰兒張小弟。「張小弟」從小倍受外界關注，他也努力讓自己頭好壯壯，拿到台大碩士學位，畢業後認真工作，已於2016年升格當爸爸。

對於張昇平辭世，許多學生表達哀掉與不捨。台北榮總表示，張昇平行醫50年，不僅為台灣生殖醫學史揭開序幕，更造就了超過逾一萬個試管嬰兒，為許多不孕夫婦帶來希望，醫院非常遺憾，將繼續發揚張昇平在不孕生殖方面的研究，繼續幫助患者 。

以 下是「台北榮總生殖醫學中心」臉書專頁公布的訊息：

感懷 張昇平主任

帶領北榮生殖團隊創造全台第一例試管寶寶的 台灣試管之父

於2021年十月一日結束病榻之苦 辭世

感謝您所建立的一切——讓我們後輩能夠傳承香火繼續您的志業。

感謝您的身教與言教——總是俐落以近乎全能的雙手完成產科婦科生殖科各種醫療任務，以及對於後進總是全力照顧與教導栽培。

讓我們能夠站在巨人的肩膀上 繼續

昂首

闊步

萬般不捨與感念

恩師雖已遠，典型在夙昔