黃國書書法創作展 跨界古典詩詞、台灣本土文學

民進黨立委黃國書的個展「蹽溪過嶺－黃國書書法創作展」今於國父紀念館舉行開幕式，展期至10月31日。「蹽溪過嶺」是黃國書寄情翰墨五十載，不同書藝階段之回顧與嶄新一頁的「起頭」，展覽區分為「縱橫古今」、「剛柔並濟」、「尺幅千里」與「行雲流水」四大主題，合計115幅作品展出。

文化部指出，這次展覽為黃國書睽違14年的第2次大型個展，「蹽溪過嶺」引自歌詞「有路，咱沿路唱歌；無路，咱蹽溪過嶺」，貼切表達創作者對土地的關懷和感謝，同時也呼應創作者近10年累積後，所展現的新階段成果，以書藝詮釋當代哲理思維與政治工作理念。展出作品為2020至2021年創作，取材多元，跨傳統古典詩詞及台灣本土文學。

文化部長李永得致詞時以「台灣藝術界的二刀流、大谷翔平」來形容黃國書；國立國父紀念館館長王蘭生則表示，黃國書精通篆隷楷行草5種字體，作品件件佳作，有聯屏、對聯、單幅及小品，更重要的是，觀眾在展覽中除了可看見仗劍江湖的俠義之氣、經典古籍的人生智慧、充滿禪機的佛學詩句及樸實古拙的風土人情外，也可看到政壇才子的文采風華。

本次展出作品多數為今年創新之作，尤其今年10月17日適逢臺灣文化協會成立100年，展出作品《樂為世界人》別具意義。當年創辦人蔣渭水特於會歌末段提到「但願最後完使命，樂為世界人。世界人類萬萬歲，臺灣名譽馨。」黃國書期盼大家一起攜手為民主努力。