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全台最大「讀書帳」 為學生發聲 藍子昀獲勵馨女兒獎

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
善化高中、17歲的藍子昀，從15歲開始經營IG讀書帳，成為坐擁7萬粉絲的讀書帳網紅，她也利用社群媒體持續為學生發聲，獲第19屆Formosa女兒獎。圖/勵馨基金會提供
善化高中、17歲的藍子昀，從15歲開始經營IG讀書帳，成為坐擁7萬粉絲的讀書帳網紅，她也利用社群媒體持續為學生發聲，獲第19屆Formosa女兒獎。圖/勵馨基金會提供

勵馨基金會第19屆Formosa女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎今舉行線上頒獎典禮。獲特殊創作獎的楊硯淳，從很小的時候，視力、聽力就慢慢退化，現在視力只剩0.01，僅看得見光影，聽力則必須借電子耳輔助，熱愛畫畫的她，利用窗簾布、廢棄塑料等觸覺媒材創作，也喜歡將腦海中想像的人物描繪出來；另一位獲獎人藍子昀，則是經營全台最大讀書帳的高中生「網紅」，在IG上分享讀書筆記、勵志小語，以社群媒體為學生發聲。

「FORMOSA女兒獎」總共設立特殊創作、數理科技、體能運動、社群經營、勇氣冒險5種獎項。勵馨基金會執行長王玥好表示，有越來越多女孩，勇敢打破傳統框架迷思，不受限於性別刻板印象，用行動證明女孩在每個領域都有卓越表現。

目前就讀台北市立啟明學校高三的楊硯淳，是視覺及聽覺雙重障礙者，楊硯淳說，因為聽不清楚，只能跟熟人溝通，從小也幾乎沒有同齡玩伴，一個人玩、專注做自己的事情，也因此愛上畫畫。

她曾苦惱於生理限制限縮了自身發展，但後來想想「這樣也沒什麼不好」，反而讓她更勇於嘗試別人沒有做的事情，有著高專注度和強烈意志的硯淳，對熱愛的事全力以赴，長跑、游泳都難不倒她，硯淳說「不怕摔跤，跌多了就知道哪一種跌倒姿勢比較不會痛。」

原本只為排遣孤單的畫畫，在她上國中接受繪畫教育指導後，讓她更能揮灑自如，利用窗簾布、吸管、廢棄塑料等觸覺媒材創作，還可將塑膠袋做成衣服，國二時就在校內舉辦觸覺藝術作品展，是啟明學校的第一人。

楊硯淳說，她希望未來能持續透過作品傳遞溫暖，讓每個性別的人都能自在成為自己，同時也希望大學能考取跟公共行政或社會學系，關注身心障礙者議題。

另一位獲特殊創作獎的藍子昀，是高中生社群間的「網紅」，在IG經營最台灣最多粉絲的讀書帳，坐擁7萬粉絲。藍子昀說，自己個性外向、活潑，原本只因同學稱讚她做的筆記好看，建議她創IG帳號，沒想到吸引一大票追隨者，也讓她的讀書帳內容更多元，不只是讀書筆記分享，也會發表高中生活點滴、學生議題思辨、勵志小語、圖文創作等，用自身力量為學生發聲，高人氣的她，甚至入選TedxTCGS 青年講者。

充滿正能量的她，常常會在IG分享勵志文章，也因此常收到差不多年紀的學生私訊，回饋低潮時期如何受到籃子昀文章的鼓舞，或者有諸多共鳴，也讓藍子昀期許自己能持續陪伴學生成長，並發揮更多影響力，為社會帶來更多溫暖。

台北市立啟明學校的楊硯淳，是聽覺與視覺雙重障礙者，不囿於生理限制的她，擅長作畫， 獲得勵馨基金會第19屆Formosa女兒獎。圖/勵馨基金會提供
台北市立啟明學校的楊硯淳，是聽覺與視覺雙重障礙者，不囿於生理限制的她，擅長作畫， 獲得勵馨基金會第19屆Formosa女兒獎。圖/勵馨基金會提供

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