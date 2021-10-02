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2021錫口文化節舉辦單身聯誼 40人參加8對配對成功

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市松山區公所今天在松山區著名約會景點「彩虹橋愛情廣場」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動。圖／松山區公所提供
台北市松山區公所今天在松山區著名約會景點「彩虹橋愛情廣場」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動。圖／松山區公所提供

北市松山區公所今天在松山區著名約會景點「彩虹橋愛情廣場」及百年老店「御華興茶樓」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動，40名單身參與者，男性平均年齡36歲、女性34歲，活動結束共有8對配對成功。

松山區公所今年特別以復刻約會為主題辦理單身聯誼活動，安排多項互動遊戲及桌花手作DIY等內容，借助百年老店及彩虹橋愛情廣場的幸福氛圍，讓參與者覓得良緣。

松山區長薛秋火表示，區公所自8月20日起開放網路報名，民眾反映踴躍，不少家長特地從外地致電區公所幫忙在台北工作的子女詢問報名事宜，認為公部門舉辦的聯誼活動較謹慎及安心；為提供更多交友機會，區公所明年會持續舉辦。

薛秋火說，為鼓勵大家共組家庭及生育，這次所有參與的朋友於活動後1年內登記結婚，憑喜帖及活動手冊主動通報主辦單位，可享御華興喜餅訂製優惠。

松山區公所指出，彩虹橋愛情廣場是北市著名的愛情約會景點，廣場周圍設計一系列的愛情主題造景，包括標示12種「我愛你」語言的情人步道、情人座椅、LOVE立體文字雕塑、愛情鎖等，這場活動最後也安排所有參與者一同前往感受水岸浪漫氛圍，活動結束也相邀至鄰近著名的饒河街觀光夜市，延續幸福氛圍。

台北市松山區公所今天在松山區百年老店「御華興茶樓」」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動。圖／松山區公所提供。
台北市松山區公所今天在松山區百年老店「御華興茶樓」」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動。圖／松山區公所提供。
台北市松山區長薛秋火宣布錫口文化節活動起跑。圖／松山區公所提供。
台北市松山區長薛秋火宣布錫口文化節活動起跑。圖／松山區公所提供。

單身聯誼活動 愛情 北市

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