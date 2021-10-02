聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021錫口文化節舉辦單身聯誼 40人參加8對配對成功
台北市松山區公所今天在松山區著名約會景點「彩虹橋愛情廣場」及百年老店「御華興茶樓」舉辦2021錫口文化節的單身聯誼活動，40名單身參與者，男性平均年齡36歲、女性34歲，活動結束共有8對配對成功。
松山區公所今年特別以復刻約會為主題辦理單身聯誼活動，安排多項互動遊戲及桌花手作DIY等內容，借助百年老店及彩虹橋愛情廣場的幸福氛圍，讓參與者覓得良緣。
松山區長薛秋火表示，區公所自8月20日起開放網路報名，民眾反映踴躍，不少家長特地從外地致電區公所幫忙在台北工作的子女詢問報名事宜，認為公部門舉辦的聯誼活動較謹慎及安心；為提供更多交友機會，區公所明年會持續舉辦。
薛秋火說，為鼓勵大家共組家庭及生育，這次所有參與的朋友於活動後1年內登記結婚，憑喜帖及活動手冊主動通報主辦單位，可享御華興喜餅訂製優惠。
松山區公所指出，彩虹橋愛情廣場是北市著名的愛情約會景點，廣場周圍設計一系列的愛情主題造景，包括標示12種「我愛你」語言的情人步道、情人座椅、LOVE立體文字雕塑、愛情鎖等，這場活動最後也安排所有參與者一同前往感受水岸浪漫氛圍，活動結束也相邀至鄰近著名的饒河街觀光夜市，延續幸福氛圍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言