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笁樂種子基金志工有愛 重陽送禮讓長輩行動無礙

中央社 / 新北2日電

年長者容易跌倒造成擦挫傷、骨折，甚至臥床、危及生命安全；笁樂種子基金公益協會志工，為弱勢家庭安裝扶手、改善無障礙環境，作為重陽賀禮，讓長輩或行動不便者生活更安全。

笁樂種子基金公益協會理事長滕治裕今天表示，笁樂的志工期望透過奉獻服務及建築專業，長期協助弱勢家庭裝設扶手，盼幫助長輩們及行動不便的成員生活起居能更安全便利。

滕治裕從事建築業，長期投入偏鄉志願服務，在部落擔任志工，觀察除醫療義診外，還可為弱勢族群做哪些事。他告訴中央社記者，「我們只是為需要協助的朋友，盡棉薄之力。」

滕治裕後來發現，偏鄉家戶、公共空間的無障礙環境嚴重不足，因此成立協會專注改善無障礙設施，提升長輩與身障者居家安全，就是送給長輩最好的禮物。

滕治裕說，熱心志工無論是到偏鄉山區部落或家戶，依需求在臥室床邊、洗手間馬桶、洗臉台與淋浴的蓮蓬頭旁，甚至陡峭的階梯，安裝不銹鋼安全扶手，希望減少跌倒機率。

有接受服務者在協會臉書表示，許多弱勢家庭防跌設施普遍不足，實用又貼心的扶手，撐起長輩們的安全，減少跌倒意外。

有障友說，感謝志工自掏腰包採購材料，免費加裝浴室安全扶手，「有您們真好，致上最深的謝意」。也有人說，外出不再「卡卡的」受阻，甚至可以第一次完成家務事，不需仰賴家人。

滕治裕說，防疫警戒降至2級後，笁樂種子協會日前利用中秋連假，號召全國熱心夥伴志工，陸續在花蓮、雙北、基隆、彰化各地區，為250戶安裝愛心扶手，減少長輩行動困擾。

他說，還有600戶未安裝，規劃在疫苗接種覆蓋率提升後，今年底前完成，讓長者生活起居更安全、安心。因疫情趨緩，3日將在做好防疫措施下，先前往桃園市桃園區、復興區、新竹縣市，巡迴服務亟需改善的80戶家庭。

弱勢家庭 偏鄉 桃園

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