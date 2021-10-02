快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

新北幼兒園群聚落幕 醫曝隔離病房的溫情與艱辛

中央社 / 台北2日電

9月初，亞東醫院急診醫師因患者一句話，意外揪出新北幼兒園群聚。父母們無畏疫情，爭相要進隔離病房照顧孩子，連阿嬤都自告奮勇要照顧染疫孫，用愛瓦解令醫界苦惱的倫理難題。

9月初新北市幼兒園發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，累計33人染疫，其中有11名患者是幼童，也寫下台灣疫情期間最大規模幼童隔離紀錄。

正當外界目光聚焦於機師染疫群聚疫情，亞東醫院一名急診科醫師在眾多患者中嗅出危機，機警揪出整起事件指標個案，也就是幼兒園老師的丈夫（案16128），經過採檢、疫調，意外揭開整起群聚事件。

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超近日接受中央社記者訪問時表示，這名幼兒園老師的丈夫9月初就醫時，雖然自述身體不舒服，但並沒有發燒，同樣的患者每天在急診室至少數以百計，很多人只是在太陽底下工作一陣子，也會出現類似症狀，很可能看完診、拿個藥就回家休息了。

不過，蔡光超說，那時收治個案的是一名不到30歲的王姓女醫師，她聽到個案提到「前幾天有點發燒」，縱使症狀輕微、不完全符合採檢條件，仍出於急診醫師的直覺，總認為「哪裡怪怪的」，機警替個案採檢，並交代個案戴好口罩、回到家中等待採檢結果。

幾小時後檢驗結果出爐竟是陽性，亞東醫院緊急聯絡個案並進一步採檢他在幼兒園擔任老師的太太，夫妻2人雙雙確診，整個幼兒園頓時陷入染疫危機，30多名幼童相繼湧入急診室，焦急全寫在陪同的父母臉上。

「幼童鼻孔很小，一個不小心就可能受傷，採檢難上加難。」蔡光超回憶，事發當天正好是假日，以急診的人力根本難以因應30多名幼童的採檢工作，只好緊急動員全院兒科醫師和兒科護理師回醫院，發揮和孩子溝通的本領，和家長合力完成採檢的艱難任務，更一口氣找出8名確診幼童。

蔡光超當時心想：「慘了，這一定是Delta變異株」，因孩童染疫率高於大人是Delta變異株主要特徵，萬一真是Delta，以這病毒的傳播力絕對不只8人確診，因此亞東醫院緊急清出近150張病床，並提高防疫規格，要求病房附近禁止住其他病人，避免不知情的人經過被感染，窮盡一切方法圍堵疫情。

染疫幼童不可能獨自住院隔離，但沒有染疫的父母陪同又可能遭感染，成為醫界在COVID-19疫情期間面臨最大的倫理難題。

「真的是天下父母心。」蔡光超感嘆，即便知道可能被孩子感染，非但沒有一個父母感到害怕，甚至爭先恐後要進病房安撫孩子，還有阿嬤急忙稱自己打過疫苗，自告奮勇要進隔離病房照顧孩子，但考量阿嬤年事已高，染疫後重症風險也高，最後還是讓父母陪同照顧。

為了保護父母，亞東醫院無償提供醫護人員使用的防護裝備，舉凡口罩、防護衣、帽子等，並每隔2到3天替他們採檢，最後陪病者竟無一人染疫，令蔡光超大呼「神奇」；在隔離病房的孩子們更是活力滿滿，不僅都沒有症狀，對於氧氣管、各種開關都相當感興趣，最後也都順利痊癒，解除隔離。

蔡光超說，這次群聚疫情雖然一路從幼兒園延燒到社區大樓，還好最後成功控制住疫情，也因該名急診醫師機警採檢可疑個案，才讓這次疫情沒有演變成社區大流行事件。

蔡光超也感嘆，面對疫情的一年多來，各行各業都很辛苦，他所住的街就不知倒了幾家店，但防疫是全民運動，看到社會願意齊心防疫真的很感動，畢竟防護做得越好，醫護的負擔就愈輕，「很慶幸能在台灣當醫護人員」。

疫情 幼兒園 亞東醫院

延伸閱讀

新北觀光旅遊網改版 虛擬實境互動線上暢遊美景

今增10例境外移入個案 5人打過疫苗、2人接種BNT突破性感染

搶疫後新經濟 新北新版觀光旅遊網VR互動欣賞美景

新北衛生局證實 十多名高鐵人員想打莫德納第2劑全遭拒

相關新聞

流感疫苗管理系統當機搶修！ 接種紀錄不受影響

今年公費流感疫苗第一階段於10月1日施打，傳出系統當機，自昨日至今日下午3時仍無法運作，導致醫療院所無法順利上傳接種資料...

把握明天好天氣！ 下周三變天 不排除恐有颱風生成

關於周末兩天和一周天氣變化，中央氣象局預報員謝佩芸說，台灣附近的水氣比昨天減少，更加穩定，周末兩天都是適合外出活動的天氣...

何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及口罩政策。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近期將研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少...

【塑膠之亂回響】要求PLA業者提高辨識度助回收 環保署：否則將限用

PLA等可分解塑膠何去何從？環保署副署長沈志修接受本報專訪表示，早年開放使用PLA容器是看中它可百分百分解，最後回歸大自然的特性，沒想到因回收率低、亂入一般塑膠的回收再利用而被詬病；環保署決定要求PLA製造商，必須做好PLA可正確分類、方便回收的改善計畫，否則未來PLA只能限定在特定的少數用途。

全台最大「讀書帳」 為學生發聲 藍子昀獲勵馨女兒獎

勵馨基金會第19屆Formosa女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎今舉行線上頒獎典禮。獲特殊創作獎的楊硯淳，從很小的時候，視力、聽...

黃國書書法創作展 跨界古典詩詞、台灣本土文學

民進黨立委黃國書的個展「蹽溪過嶺－黃國書書法創作展」今於國父紀念館舉行開幕式，展期至10月31日。「蹽溪過嶺」是黃國書寄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。