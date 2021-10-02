新北幼兒園群聚落幕 醫曝隔離病房的溫情與艱辛

9月初，亞東醫院急診醫師因患者一句話，意外揪出新北幼兒園群聚。父母們無畏疫情，爭相要進隔離病房照顧孩子，連阿嬤都自告奮勇要照顧染疫孫，用愛瓦解令醫界苦惱的倫理難題。

9月初新北市幼兒園發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情，累計33人染疫，其中有11名患者是幼童，也寫下台灣疫情期間最大規模幼童隔離紀錄。

正當外界目光聚焦於機師染疫群聚疫情，亞東醫院一名急診科醫師在眾多患者中嗅出危機，機警揪出整起事件指標個案，也就是幼兒園老師的丈夫（案16128），經過採檢、疫調，意外揭開整起群聚事件。

亞東醫院急診醫學部主任蔡光超近日接受中央社記者訪問時表示，這名幼兒園老師的丈夫9月初就醫時，雖然自述身體不舒服，但並沒有發燒，同樣的患者每天在急診室至少數以百計，很多人只是在太陽底下工作一陣子，也會出現類似症狀，很可能看完診、拿個藥就回家休息了。

不過，蔡光超說，那時收治個案的是一名不到30歲的王姓女醫師，她聽到個案提到「前幾天有點發燒」，縱使症狀輕微、不完全符合採檢條件，仍出於急診醫師的直覺，總認為「哪裡怪怪的」，機警替個案採檢，並交代個案戴好口罩、回到家中等待採檢結果。

幾小時後檢驗結果出爐竟是陽性，亞東醫院緊急聯絡個案並進一步採檢他在幼兒園擔任老師的太太，夫妻2人雙雙確診，整個幼兒園頓時陷入染疫危機，30多名幼童相繼湧入急診室，焦急全寫在陪同的父母臉上。

「幼童鼻孔很小，一個不小心就可能受傷，採檢難上加難。」蔡光超回憶，事發當天正好是假日，以急診的人力根本難以因應30多名幼童的採檢工作，只好緊急動員全院兒科醫師和兒科護理師回醫院，發揮和孩子溝通的本領，和家長合力完成採檢的艱難任務，更一口氣找出8名確診幼童。

蔡光超當時心想：「慘了，這一定是Delta變異株」，因孩童染疫率高於大人是Delta變異株主要特徵，萬一真是Delta，以這病毒的傳播力絕對不只8人確診，因此亞東醫院緊急清出近150張病床，並提高防疫規格，要求病房附近禁止住其他病人，避免不知情的人經過被感染，窮盡一切方法圍堵疫情。

染疫幼童不可能獨自住院隔離，但沒有染疫的父母陪同又可能遭感染，成為醫界在COVID-19疫情期間面臨最大的倫理難題。

「真的是天下父母心。」蔡光超感嘆，即便知道可能被孩子感染，非但沒有一個父母感到害怕，甚至爭先恐後要進病房安撫孩子，還有阿嬤急忙稱自己打過疫苗，自告奮勇要進隔離病房照顧孩子，但考量阿嬤年事已高，染疫後重症風險也高，最後還是讓父母陪同照顧。

為了保護父母，亞東醫院無償提供醫護人員使用的防護裝備，舉凡口罩、防護衣、帽子等，並每隔2到3天替他們採檢，最後陪病者竟無一人染疫，令蔡光超大呼「神奇」；在隔離病房的孩子們更是活力滿滿，不僅都沒有症狀，對於氧氣管、各種開關都相當感興趣，最後也都順利痊癒，解除隔離。

蔡光超說，這次群聚疫情雖然一路從幼兒園延燒到社區大樓，還好最後成功控制住疫情，也因該名急診醫師機警採檢可疑個案，才讓這次疫情沒有演變成社區大流行事件。

蔡光超也感嘆，面對疫情的一年多來，各行各業都很辛苦，他所住的街就不知倒了幾家店，但防疫是全民運動，看到社會願意齊心防疫真的很感動，畢竟防護做得越好，醫護的負擔就愈輕，「很慶幸能在台灣當醫護人員」。