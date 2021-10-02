疫情下罕病師生激創意 「邊緣俱樂部」Line貼圖上架

藝術創作讓大眾更認識罕病。24歲的語軒是脊髓性肌肉萎縮症患者，出門行動較不方便，過去較難出席實體活動，因為疫情關係，課程紛紛改為線上，語軒順利成為線上學員，跟著同為脊髓性肌肉萎縮症的老師鄭鈴學習，首度嘗試畫Line貼圖，其創作「邊緣俱樂部」更順利上架。

「很驚喜，沒想過自己可以畫貼圖！」自台師大特殊教育學系第一名畢業的語軒，多年來熱愛繪畫創作，但過去繪畫方向都屬單一，這次跟著Line貼圖創作班，練習一次發想全系列的圖，相信對於未來畫故事繪本有很大幫助。

Line貼圖創作班指導老師鄭鈴表示，預備課程時，不會因為罕病就有不同待遇，反而沒打算「放過」學生，像是開出一週交「60幅Line貼圖」的作業，雖然看似「魔鬼訓練」，但藉此逼出學生無限潛能，也能協助孩子突破自我。

語軒坦言，起初聽到一周要畫60幅圖，「我很懷疑自己，到底能不能畫完，擔心畫到最後都重複」，不過本著想完成作業的動力，語軒反而激發想像力，更留意平常身邊不會注意的物品。她舉例，其中一幅「紙膠帶的豬」，靈感來源是紙膠帶，撕口呈現Z字形狀，彷彿豬蹄的模樣激發想像。

罕疾文創成果展今起於中正紀念堂展出，執行長陳冠如表示，自2004年起籌辦「罕見心靈繪畫班」，目前有45種病類，近百位病友及家屬參與，今年暑假中南部陸續開辦繪畫夏令營，以及禪繞畫班、Line貼圖班等創作皆展出，另外也邀請6位優秀罕病畫家展出精選作品。

成果展也包括28歲江芸庭、26歲江玫臻姐妹檔的創作，姐妹從小上繪畫課，在藝術薰陶下成長，卻先後確診粒線體缺陷，但沒有因為疾病擊垮她們，透過繪畫班課程，芸庭訓練手部肌肉與肢體協調。玫臻則參加禪繞畫班，從中獲得療癒及產生興趣，自服裝設計系畢業後，更進修皮革、藍染課程，目標開設個人工作室，甚至已想好品牌名稱「餘生糸糸」，她說「未來充滿許多未知數，但希望在短暫生命時光裡，可以盡力綻放」。