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大金空調老闆最「大心」 獲北市勞動安全獎第一名

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
台北市副市長蔡炳坤（左）頒獎給和泰興業總經理林鴻志（右）。圖／和泰興業提供
台北市副市長蔡炳坤（左）頒獎給和泰興業總經理林鴻志（右）。圖／和泰興業提供

疫情之下，各行各業都受到衝擊，也影響了許多企業福利政策，能夠持續提供優於法令規定，讓員工感到幸福的企業，更是難能可貴。大金空調（DAIKIN）台灣總代理和泰興業不僅持續引領空調產業發展，對於人才培育更投入相當多的心力。多次榮獲台北市政府勞動局的獎項肯定，如「幸福企業獎三星級」、「勞動安全獎-績優健康職場管理單位」，近日則再次獲頒「勞動安全獎-大心老闆獎 第一名」。

北市勞動局指出，今年特新增「大心老闆獎」，表揚支持勞工工作、推動生活平衡、促進勞工身心健康的優質企業。和泰興業成立58年來，提供消費者優質產品與服務、引進大金空調提升生活品質，並致力提供同仁安全健康的良善就業環境，多項讓同仁有感的福利措施及自我成長的機會，以體現蘇一仲董事長的領導哲學：「公司唯有先感動同仁，同仁方能感動客戶。」讓同仁感到幸福，是提升公司競爭力的重要心法，更是創造公司、同仁與消費者三贏共好的效益。

因應疫情，和泰興業提供彈性工作時間，使員工得以自主安排工時及工作，獲得非常好的迴響。每年提供優於法定的完善健康檢查，並由專責美生中心追蹤每位同仁健檢結果、提供改善建議及辦理各項身心健康促進活動。蘇一仲董事長更親自邀約同仁一對一健走，運動同時也問候同仁工作及家庭狀況，用行動關懷同仁。

和泰興業曾連續兩年榮獲《康健》雜誌「CHR健康企業公民」金獎（2020）和健康活動類首獎（2019），亦獲得衛生福利部國民健康署頒發的「績優質場─健康管理獎」、教育部體育署的「運動企業認證」和行政院勞動部的「工作生活平衡獎─健康快活組」等公部門及具公信力媒體之肯定。這一切都歸功於和泰興業的經營宗旨「把員工視為最重要的資產」，在大心老闆蘇一仲董事長的共好理念與長期推動下，和泰大金人彼此支持與關懷，更加快樂享受工作與生活。而和泰興業健康促進的措施，也擴及員眷與經銷商夥伴，並期望能對社會達到拋磚引玉的作用。

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