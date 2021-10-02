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2021大雪山賞鳥大賽 24小時紀錄到148種鳥類

中央社 / 台中2日電

持續24小時的「2021大雪山賞鳥大賽」今天下午結束，林務局東勢林管處表示，今年參賽鳥友共紀錄到148種鳥類，活動舉辦11年來共記錄205種鳥類，顯示大雪山鳥類資源豐富穩定。

主辦單位林務局東勢林區管理處表示，由於賽事連續2年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，並無外國隊伍參賽，但參賽隊伍依然踴躍，共計30隊118人參與，參賽隊員年齡7歲到77歲。

東勢林管處指出，在參賽鳥友持續24小時努力尋覓下，加上精湛的辨識鳥功，今年共紀錄到148種鳥類，新增紀錄3種鳥類，包括佛法僧、金腰燕、小鵐，舉辦11年來，已讓大雪山賞鳥大賽紀錄推進到205種鳥類。

來自台南的「灣理人陸上競技隊」是第一次參加，隊員由一個家庭組成。隊長蔡文斌說，一直以來都喜歡親近山林，走入大自然是平時的休閒活動，希望能將賞鳥透過社群傳達給更多新朋友認識。

東勢林管處表示，大雪山賞鳥大賽自民國100年起至今年已連續辦理11年，吸引了國內外賞鳥人士超過1400人次參與比賽。

歷經11年的成果相當豐碩，靠著參賽人員每次24小時的衝刺努力，11年來總共記錄到205種鳥類。

林管處表示，大雪山賞鳥大賽從108年起採用eBird（目前全球最大的即時、線上鳥類資料庫）做為紀錄平台，將有助於調查資料即時展示及開放，大賽結合公民科學進行鳥類紀錄，能達到鳥類生態監測的效益，由歷年比賽成果也顯示大雪山鳥類資源豐富而穩定。

賞鳥 雪山 疫情

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