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台鐵EMU3000型商務車廂票價曝 PP自強號親子車廂也要漲

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵EMU3000型。圖／台鐵
台鐵EMU3000型。圖／台鐵

台鐵近日將最新票價提報給交通部，正等待核定中。以最新城際列車EMU3000型來說，商務車廂最貴擬比一般自強號車廂貴2.2倍。PP自強號親子車廂票價也有調整，擬調漲兩成。

全新黑、白外觀的EMU3000型城際列車，預計年底上路，將設商務車廂。對於民眾最關心的票價，台鐵初步規畫該車廂不賣太短區間，票價為一般對號車廂的1.43倍（短程）到2.2倍（長程）。一般車廂則和新自強號（太魯閣、普悠瑪一樣）價格一樣。

以北花為例，新車一般車廂跟目前自強號一樣都是440元，但商務車廂票價就是797元。北高商務車廂則是1490元，北宜商務車廂是480元。

另由於親子車廂時常傳出占用亂象，導致真正有需求的人不一定使用的到，台鐵初步規畫PP自強號親子車廂起碼里程維持現行的10公里，但票價漲幅兩成，是一般自強號的1.2倍。

以北宜為例，票價從218元調整為262元，北高票價從843元調高為1012元。

車廂 票價 自強號

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