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外來植物入侵 竹南濱海森林羊角藤、紫蝶數量銳減

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供

苗栗縣竹南鎮濱海森林遊憩區的長青之森、親子之森是斯氏紫斑蝶最大繁殖區，但近年來蜜源不足且小花蔓澤蘭、槭葉牽牛入侵造成棲地地景改變，紫斑蝶及羊角藤數量比10年前減少許多，新竹林區管理處今特別在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，在小花蔓澤蘭開花前的防除適合期共同投入剷除工作，共移除約0.45公頃、重量逾450公斤的小花蔓澤蘭，展現成果。

新竹林管處指出，小花蔓澤蘭因生長迅速、繁殖力強且會造成生態危害、破壞自然景觀，素有「綠癌」之稱，亟需各單位及民眾共同防除，今天的防除活動由林管處海岸林工作站主任黃森霖、台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥帶領協會志工及塭內社區、海口里辦事處等共60餘人，先由專家指導讓大家辨識稀有植物羊角藤及小花蔓澤蘭的區別，隨後開始剷除蔓延在竹南濱海森林遊憩區及周邊林地的小花蔓澤蘭。

林管處指出，據紫蝶協會的觀察，當地紫蝶及羊角藤數量比10年前減少許多，羊角藤是紫斑蝶唯一食草，和小花蔓澤蘭都屬蔓藤類，移除小花蔓澤蘭必須留意，否則不小心就會誤傷羊角藤，希望藉此活動引領民眾重視生態環境，為紫斑蝶創造友善棲地環境，找回數年前有上千棵羊角藤及萬隻紫斑蝶的光景。

林管處提醒，清除小花蔓澤蘭應以人工方式連根拔除，並將所有拔除的莖葉妥善裝袋，才能避免種子飛揚至其他土地繁衍。目前新北、桃園、新竹縣市及苗栗縣都辦理小花蔓澤蘭收購，拔除根株植物請自備容器或捆綁妥善後至各區辦理收購，收購價每公斤5元，各地收購站包括新北市烏來、三峽工作站、桃園市大溪、海岸林工作站及新竹縣竹東工作站、苗栗縣大湖工作站。

新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供
新竹林管處上午在竹南濱海森林遊憩區辦小花蔓澤蘭防治宣導，結合台灣紫斑蝶生態保育協會及社區志工60多人，一起合作移除小花蔓澤蘭。圖／新竹林管處提供

小花蔓澤蘭 紫斑蝶

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