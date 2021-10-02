疫情趨緩 竹縣推6大農遊體驗路線

疫情趨緩，各縣市陸續推出振興觀光活動，屬於農業大縣的新竹縣今天宣布，10月份將一連推出「逐豐趣」農遊體驗活動，6條遊程路線涵蓋山線、海線和丘陵線，農遊設計結合農村社區，從生態導覽到農事體驗都有，讓大家一路從山上玩到海邊。

新竹縣農業處指出，6條路線規畫各特色，10月2日「新豐竹北一日遊」打頭陣安排海線美景行程，可品嘗特色海產「烏魚」，了解烏魚的產季、製程、冷凍包裝等，還可體驗製作特色農產萊姆醋DIY、漁木拓體驗，及遊覽占地約8.5公頃的新豐紅樹林。

10月16日「峨眉北埔一日遊」讓民眾感受「鴨間稻」種植養鴨，讓大家體驗撿、洗、製作鹹鴨蛋，午餐特別安排享用悅鄉田園餐桌，體驗在田園間用餐、享受悠閒歡樂的午後時光，下午造訪南埔社區的石爺及水圳以及歷史人文濃厚的北埔老街。

10月17日「新埔一日遊」前進大坪農村再生社區─埤塘窩生態園保育解說、愛玉體驗，享用照門休閒農業區的劉家燜雞，及客家特色料理，並造訪旱坑社區三街六巷九宗祠巡禮，再逛逛新埔鎮農會新農民市場，採買在地農產食材。

10月30日「寶山一日遊」帶遊客體驗新城社區黑糖製作，還有甘蔗園砍甘蔗、清洗、榨汁製作100%甘蔗原汁，中午享用新城社區田園餐食，還有油田社區種子星球、小西湖生態導覽以及寶山著名的橄欖先生農事體驗，採摘橄欖、品嘗小點等。

10月31日「寶山北埔一日遊」寶山北埔一日遊，來到新城風糖製作獨一無二的爆漿饅頭，發揮創意製作特色造型饅頭，了解饅頭製程、造訪寶山鄉農會、北埔大湖六塘賞美景以及體驗新竹在地、道地的石柿餅。

最後一場是10月30、31日「新竹縣好山+丘陵二日遊」包含5個農村社區、導覽及體驗、晚上住宿關西萊馥渡假休閒村，給參與的民眾帶來在山中休閒渡假的舒適體驗；縣府歡迎民眾10月份參加新竹縣農遊體驗「逐豐趣」，品味好客竹縣的迷人魅力。