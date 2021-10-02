快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情趨緩 竹縣推6大農遊體驗路線

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
疫情趨緩，各縣市陸續推出振興觀光活動，屬於農業大縣的新竹縣今天宣布，10月份將一連推出「逐豐趣」農遊體驗活動，6條遊程路線涵蓋山線、海線和丘陵線。圖／新竹縣政府提供
疫情趨緩，各縣市陸續推出振興觀光活動，屬於農業大縣的新竹縣今天宣布，10月份將一連推出「逐豐趣」農遊體驗活動，6條遊程路線涵蓋山線、海線和丘陵線。圖／新竹縣政府提供

疫情趨緩，各縣市陸續推出振興觀光活動，屬於農業大縣的新竹縣今天宣布，10月份將一連推出「逐豐趣」農遊體驗活動，6條遊程路線涵蓋山線、海線和丘陵線，農遊設計結合農村社區，從生態導覽到農事體驗都有，讓大家一路從山上玩到海邊。

新竹縣農業處指出，6條路線規畫各特色，10月2日「新豐竹北一日遊」打頭陣安排海線美景行程，可品嘗特色海產「烏魚」，了解烏魚的產季、製程、冷凍包裝等，還可體驗製作特色農產萊姆醋DIY、漁木拓體驗，及遊覽占地約8.5公頃的新豐紅樹林。

10月16日「峨眉北埔一日遊」讓民眾感受「鴨間稻」種植養鴨，讓大家體驗撿、洗、製作鹹鴨蛋，午餐特別安排享用悅鄉田園餐桌，體驗在田園間用餐、享受悠閒歡樂的午後時光，下午造訪南埔社區的石爺及水圳以及歷史人文濃厚的北埔老街。

10月17日「新埔一日遊」前進大坪農村再生社區─埤塘窩生態園保育解說、愛玉體驗，享用照門休閒農業區的劉家燜雞，及客家特色料理，並造訪旱坑社區三街六巷九宗祠巡禮，再逛逛新埔鎮農會新農民市場，採買在地農產食材。

10月30日「寶山一日遊」帶遊客體驗新城社區黑糖製作，還有甘蔗園砍甘蔗、清洗、榨汁製作100%甘蔗原汁，中午享用新城社區田園餐食，還有油田社區種子星球、小西湖生態導覽以及寶山著名的橄欖先生農事體驗，採摘橄欖、品嘗小點等。

10月31日「寶山北埔一日遊」寶山北埔一日遊，來到新城風糖製作獨一無二的爆漿饅頭，發揮創意製作特色造型饅頭，了解饅頭製程、造訪寶山鄉農會、北埔大湖六塘賞美景以及體驗新竹在地、道地的石柿餅。

最後一場是10月30、31日「新竹縣好山+丘陵二日遊」包含5個農村社區、導覽及體驗、晚上住宿關西萊馥渡假休閒村，給參與的民眾帶來在山中休閒渡假的舒適體驗；縣府歡迎民眾10月份參加新竹縣農遊體驗「逐豐趣」，品味好客竹縣的迷人魅力。

新竹 北埔 饅頭

延伸閱讀

林智堅訪竹縣前夕 鄭朝方臉書貼文「算計太多」引聯想

「上帝部落」司馬庫斯降載管制惹議 竹縣：柔性勸導

新竹縣今開打流感疫苗 3醫療院所受理預約打高端

199頭以下養豬場禁用廚餘 竹縣58家續養暫無退場

相關新聞

流感疫苗管理系統當機搶修！ 接種紀錄不受影響

今年公費流感疫苗第一階段於10月1日施打，傳出系統當機，自昨日至今日下午3時仍無法運作，導致醫療院所無法順利上傳接種資料...

把握明天好天氣！ 下周三變天 不排除恐有颱風生成

關於周末兩天和一周天氣變化，中央氣象局預報員謝佩芸說，台灣附近的水氣比昨天減少，更加穩定，周末兩天都是適合外出活動的天氣...

何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及口罩政策。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近期將研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少...

【塑膠之亂回響】要求PLA業者提高辨識度助回收 環保署：否則將限用

PLA等可分解塑膠何去何從？環保署副署長沈志修接受本報專訪表示，早年開放使用PLA容器是看中它可百分百分解，最後回歸大自然的特性，沒想到因回收率低、亂入一般塑膠的回收再利用而被詬病；環保署決定要求PLA製造商，必須做好PLA可正確分類、方便回收的改善計畫，否則未來PLA只能限定在特定的少數用途。

全台最大「讀書帳」 為學生發聲 藍子昀獲勵馨女兒獎

勵馨基金會第19屆Formosa女兒獎暨第9屆亞洲女兒獎今舉行線上頒獎典禮。獲特殊創作獎的楊硯淳，從很小的時候，視力、聽...

黃國書書法創作展 跨界古典詩詞、台灣本土文學

民進黨立委黃國書的個展「蹽溪過嶺－黃國書書法創作展」今於國父紀念館舉行開幕式，展期至10月31日。「蹽溪過嶺」是黃國書寄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。