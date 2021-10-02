流感疫苗系統當機接種資料無法上傳 疾管署搶修

公費流感疫苗昨天開打，卻傳出「流感疫苗管理系統」當機，無法上傳接種資料。衛福部疾管署今天證實，系統伺服器異常正在搶修中，但民眾個資不受影響。

今年度公費流感疫苗採購632萬劑，昨天是開打首日，有醫療院所發現上傳接種資料的「流感疫苗管理系統（IVIS）」當機，無法上傳疫苗接種資料。

新光醫院副院長洪子仁說，為管理疫苗施打對象與疫苗庫存量，流感疫苗必須於施打後隔日中午前，將接種資料上傳至「流感疫苗管理系統」。今天上午確實接獲同仁回報系統當機，無法上傳。

洪子仁說，院內依照標準流程，先保留接種資料紙本，將等系統恢復後再盡快補登接種數量、批號及施打對象，但他強調，系統當機，並不影響現場接種作業。

「怎麼第1天就當機，很奇怪。」基層醫療協會理事長、開業診所醫師林應然說，診所收到多少流感疫苗、當天接種多少劑、接種對象身分為何、庫存量剩多少，通常當天會登錄至系統，但昨天開打，資料就無法上傳。

林應然說，往年少有系統當機情況，流感疫苗管理系統當機雖影響不大，資料可再補登，但近期多種疫苗開打接種作業已使醫護人力吃緊，改天還要再派人力補上傳資料。

對此衛生福利部疾病管制署發言人莊人祥回應，昨天因流感疫苗管理系統的伺服器出狀況，導致系統連線異常，目前還在請資訊人員協助搶修中，但不影響到民眾個資，目前暫請疫苗合約院所以紙本紀錄，待系統修復後再上傳。

今年因同時要接種流感、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、人類乳突病毒（HPV）等多種疫苗，令不少診所忙翻天，台北市醫師公會常務理事、開業醫師周賢章呼籲中央整合多個疫苗接種系統，讓各種疫苗接種運作、登錄更有序。

此外，不少民眾等待接種COVID-19疫苗，加上COVID-19疫苗與其他疫苗接種須間隔7天，以致流感疫苗接種踴躍度不如去年。洪子仁提到，昨天公費疫苗開打首日，全院僅60人接種，與去年開打當天接種約600人相比，接種量只有1/10。

洪子仁呼籲，民眾關注焦點雖在COVID-19疫情，但秋冬後流感疫情可能反撲，建議符合公費資格的民眾務必接種流感疫苗，尤其是65歲以上長者，是重症高風險群，務必要按時接種。