桃園農遊三坑水鄉 明天還有1天 吃茭白筍、走讀祕境

桃園市龍潭三坑地區正值農特產品茭白筍收成旺季，市府邱俊銘副秘書長、農業局長郭承泉今天到場參加「農遊三坑水鄉樂逍遙」開幕活動，提醒秋遊三坑正是時候，也是品嚐茭白筍的好時節。

邱俊銘表示，三坑俗稱「三坑子」，由三條河流分別注入大漢溪，在台地形成三處坑谷，三坑子地名由此而來，區內密布稻田，是龍潭重要的米倉，來到這裡不僅可以聞到稻穗的香氣，還可以品嘗在地種植的茭白筍。三坑茭白筍因得天獨厚的地理氣候，土壤肥沃，加上水質潔淨的山泉水，所生產的茭白筍硬殼薄、纖維細，體型較細長，簡單汆燙後就具有清脆香甜的口感，營養豐富，是養生膳食的首選食材。

郭承泉說，桃園市茭白筍種植面積約50餘公頃，其中龍潭區種植約18餘公頃，包含三坑地區種植約5公頃，是主要產地。

邱俊銘、郭承泉一行人穿上「青蛙裝」進入田中摘採茭白筍，體驗農民的辛勞。他表示桃園升直轄市以後，持續打造「一休區一花卉、一休區一節慶」發展方向，提升休閒農業區知名度，並邀集在地業者加入形塑產業聚落，輔導休閒農業區協會提升組織、財務自主的能力，以促進休閒農業區永續發展。農業局自2019年起積極輔導三坑地區推動休閒農業發展，目前業已完成「三坑水鄉休閒農業區」劃設規畫，現在正等農委會排訂審查時間，希望往後能透過設立休閒農業區促進地方觀光與發展。

「農遊三坑水鄉樂逍遙」活動明天還有1天，由大石門休閒農業發展協會主辦，今天上午在三坑老街永福宮前廣場開幕，活動共有秋遊三坑鄉小旅行、茭白筍品嚐響宴、茭白筍農事體驗，其中小旅行活動主辦單位特別規畫兩條走讀路線，讓遊客瞭解三坑由來，路線包括在地著名景「黑白洗」、「火劫尾坑」、「青錢第」、「鴨母坑」等，活動並有採摘體驗。