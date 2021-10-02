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南投醫院提醒民眾及早接種流感疫苗 減少重症機率

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院院長洪弘昌率先接種流感疫苗，也提醒符合公費接種流感民眾提早施打，及早獲得保護力。圖／南投醫院提供
南投醫院院長洪弘昌率先接種流感疫苗，也提醒符合公費接種流感民眾提早施打，及早獲得保護力。圖／南投醫院提供

衛福部南投醫院流感疫苗10月1日起開始接種，符合流感接種計畫施打對象者可免費接種，院長洪弘昌說建議，民眾如欲獲得嚴密保護力，應依序接種流感疫苗、新冠肺炎疫苗及肺炎鏈球菌疫苗，防併發重症的風險，提高防疫效果。

傳統流感季節為12月至隔年3月，流感疫苗注射後需1至2周才會發揮保護力，洪弘昌提醒民眾應盡早接種產生免疫力。目前仍有新冠肺炎疫情，洪弘昌院長鼓勵民眾主動接種新冠肺炎疫苗、流感疫苗及肺炎鏈球菌疫苗等三大疫苗，並提醒施打新冠肺炎疫苗之後，間隔一周之後再接種流感疫苗，來院接種疫苗前，也應主動告知疫苗接種史。

流感優先接種對象為醫事及衛生防疫相關人員，65歲以上長者；安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及所屬工作人員；6個以上至國小入學前幼兒；孕婦及6個內嬰兒之父母；潛在疾病者(包括高風險慢性病人、BMI大於等於30者、罕見疾病患者及重大傷病患者)；幼兒園托育人員及托育機構專業人員；國小、國中、高中、高職、五專1至3年級學生；禽畜相關及動物防疫人員。

11月15日後安排50至64歲無高風險慢性病之成人施打流感疫苗。75歲以上長輩可以公費接種肺炎鏈球菌疫苗，保障健康安全。

南投醫院表示，接種流感疫苗後，可有效降低流感感染率，但仍可能罹患其他病毒所引起的感冒，因此民眾仍應注意衛生保健及各種預防措施，符合公費接種資格的民眾持健保IC卡、相關身分證在流感高峰期前完成疫苗的施打，及早獲得足夠保護力。

流感疫苗 新冠肺炎 患者

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