佛光山12別分院 獲內政部宗教獎14項

內政部「110年宗教團體表揚大會」，10/1在台中市僑園飯店舉行。表揚活動自1976年起，已邁入第44年，是政府肯定、獎勵宗教團體以正確信仰教化人心，用慈善公益福利社會的年度盛會。內政部政政務次長陳宗彥偕同台中市政府副市長陳子敬出席並頒獎。

佛光山有蘭陽別院（雷音寺）、極樂寺、擇善寺、法寶寺、大明寺、宏法社、福山寺、圓福寺、慧慈寺、福國寺、岡山講堂（岡山念佛堂）、海天佛剎等12個別分院獲得「宗教公益獎」。其中法寶寺已累計12次、福國寺連續10年得到表揚，長期扎根地方，提升社會良善風俗能量，皆獲得「宗教公益獎」及「宗教公益深耕獎」獎項。

陳宗彥說，疫情期間各宗教團體，不斷在社會各角落散播關懷，團結一致發揮力量，捐贈防疫醫療設備、救助金，投入環保生態保育、反毒戒毒宣導行列，以信仰安住人心，提升民眾的信心與力量，成為守護社會各階層的中流砥柱。

「台灣是多元文化融合社會，大家能夠相互尊重，社會才能蓬勃發展。」陳子敬指出，宗教團體熱心慈善公益，樂於教化人心向善，一遇到天災人禍，宗教團體都會立即站出來，募集物資、撫慰民心，讓大家度過難關，這股熱忱是社會和諧進步的最大動力。

表揚設有2種獎項，有佛教、道教、天主教、基督教、慈善基金會等團體榮譽受獎。「宗教公益深耕獎」有13個宗教團體得獎；「宗教公益獎」有160個宗教團體獲得表揚。

佛光山台南區總住持暨海天佛剎住持滿舟法師表示，道場是大眾的，是人生道路的加油站，有信眾、居民共同的付出才能得獎，得獎是榮耀、肯定，也是責任與承擔的延續。

陪同滿舟法師受獎、澎湖縣政府民政處宗教禮俗科承辦吳琳葳說，澎湖數十年來都是海天佛剎得獎，很感激地方上有這樣的績優團體，能為民眾宣揚佛法、凈化人心。

法寶寺獲2個獎項，監寺覺舜法師表示，道場積極推動禪修課程，讓大眾釋放壓力、平靜身心靈；舉辦茶禪一味、佛畫班及多元公益的健康講座，企盼增進與信眾、居民的良性互動。

福山寺住持妙宥法師說，道場積極推廣「蔬食A計劃」，免費提供5萬份蔬食給民眾享用，並與彰化社區大學合辦終身學習課程，帶領師生參與社會服務活動。