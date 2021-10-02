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把握明天好天氣！ 下周三變天 不排除恐有颱風生成

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
謝佩芸說，下周一開始，高壓勢力主要在偏北邊位置，所以台灣天氣主要以東風影響為主，迎風面的東半部地區雲量會逐漸增加，也開始容易短暫雨。圖／取自氣象局直播
謝佩芸說，下周一開始，高壓勢力主要在偏北邊位置，所以台灣天氣主要以東風影響為主，迎風面的東半部地區雲量會逐漸增加，也開始容易短暫雨。圖／取自氣象局直播

關於周末兩天和一周天氣變化，中央氣象局預報員謝佩芸說，台灣附近的水氣比昨天減少，更加穩定，周末兩天都是適合外出活動的天氣，尤其明天是未來一周天氣最穩定的一天。今天中午過後，要留意午後雷陣雨，主要在各地山區、中南部，尤其南部的平地地區，中南部山區則容易有局部大雨出現，山區活動要留意天氣變化。

她說，由於今天到明天台灣附近吹東北到偏東風，所以迎風面的東半部地區可能會有零星短暫雨出現，但降雨狀況不會太多。預計到了明天隨著高壓增強，台灣天氣會比今天更加穩定晴朗，只有東部、東南部地區，以及午後的中南部山區零星短暫降雨。明天氣溫還有機會比今天略微增高1到2度左右，海邊留意長浪。

謝佩芸說，下周一開始，高壓勢力主要在偏北邊位置，所以台灣天氣主要以東風影響為主，迎風面的東半部地區雲量會逐漸增加，也開始容易短暫雨。

她表示，尤其到了下周後半周、下周三之後，除了東風之外，南邊因為是大低壓帶，低壓帶的水氣比較多，水氣就容易隨著東風或東南風移動到台灣附近。所以下周三之後，雲量增多、降雨機率也會逐漸提高。尤其東半部地區在後半周是比較容易下雨的天氣。

謝佩芸說，在台灣的南方，包括從南海菲律賓東方海面，下周開始都是屬於大低壓帶環境，尤其到下周二、周三以後，在區塊內開始會有熱帶系統發展，其中包括有熱帶性低氣壓，甚至也不排除會有颱風發展出來。

她表示，以目前看到的資料，在南海附近可能會有熱帶系統發展，但是在菲律賓東方海面也可能會有熱帶系統生成，至於生成的時間、位置，還有未來發展的強度，還是有很大的不確定性，必須要持續觀察。目前研判整個趨勢，帶來的水氣會愈來愈增加。

南海 菲律賓

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