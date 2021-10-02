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9月9日基隆站號誌故障台鐵再致歉 局長自請處分

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
9月30日台鐵杜微再次赴基隆站抽測相關設備。圖／台鐵局提供
9月30日台鐵杜微再次赴基隆站抽測相關設備。圖／台鐵局提供

9月9日台鐵基隆站發生號誌故障，變更閉塞時站方未依規定扳轉轉轍器，且未確認開通進路，致發生擠岔事故，搶修期間又未啓動國道客運接駁通報，影響旅客行程。台鐵局今天再次向該次事故受影響的旅客及民眾致歉。

台鐵說，除預防事故及強化應變能力外，亦對疏失人員進行懲處，局長並報部自請處分，事後台鐵局更慎密檢討缺失，加強人員操作訓練、落實督導考核、SOP納入安全管理機制、並辦理各種事故應變及接駁聯繫的演練。

台鐵說，9月30日杜微再次赴基隆站，在北區協調中心主任黃士弦專門委員、運務處長陳裕謀、資產開發中心副總經理劉睿紘及基隆站站長應志清陪同下，首先抽測行車副站長應變能力、現場操作指認及備品準備情形。杜微對基隆站的改善表示認同，但仍期勉全體同仁要更加努力，避免行車事故（件）發生，以提升服務品質。

台鐵說，隨後局長又巡視基隆站隧道防洪閘門改善、車站周邊停車場經營、站內商場、健康中心、餐旅賣店以及整建中的客運轉運站和港口倉庫特區。杜微表示，基隆特區未來前景十分看好，基隆站將持續提升服務效能，為區域治理及發展盡一份心力。

9月30日台鐵杜微再次赴基隆站抽測相關設備。圖／台鐵局提供
9月30日台鐵杜微再次赴基隆站抽測相關設備。圖／台鐵局提供

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