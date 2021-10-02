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秋季限定美景！來八掌溪畔南靖舊鐵橋看菅芒浪花

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供
秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供

秋意漸濃，天氣雖炎熱，但秋季菅芒花盛開，雪白美麗花穗隨風搖曳，如銀色浪花美麗動人，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景，攝影家曾國根昨天黃昏拍攝銀色菅芒花美景，貼臉書分享，讓網友大讚「好美喔！」

南靖舊鐵橋賞芒，被旅遊網站選為國內秋季限定賞菅芒花景點，曾國根分享黃昏拍攝「芒白夕陽紅」美景，透過鏡頭，呈現鐵橋、銀色菅芒花海、八掌溪畔、黃昏夕陽光影，相互輝映，大自然美麗動人的美景。

天氣逐漸轉涼，「禾草」禾本科植物呈現豐收姿態，頂端生白茫茫花海，整片大型禾草，陽光襯托下搖曳生姿，有人稱「蘆葦」，也有人說「甜根子草」，芒草（台語菅芒），生長河床砂礫地。

秋節前後開花，花穗抽出純白色，開花結果後花穗脫落到只留中心軸，莖實心，一叢叢分開生長成一大片，葉狹長成條片或劍狀。土壤不穩定、養分雖貧瘠，但發達地下莖讓菅芒花存活，有人以菅芒花代表堅毅、不畏逆境的「生命力」。

嘉義知名菅芒花景點，包括竹崎鄉牛稠溪畔；嘉市軍輝橋下附近；嘉縣鹿草鄉與台南後壁區交界八掌二橋；水上鄉南靖村台糖五分車舊鐵橋等八掌溪沿線河床，攝影愛好者稱為季節限定唯美秋色，是秋冬野外最美麗的景觀，賞菅芒花最佳時機黃昏夕陽，此時景色最美，許多攝影玩家下午就卡位架腳架，捕捉搖曳菅芒和夕陽美景。

秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供
秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供
秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供
秋季菅芒花盛開，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣交界八掌溪畔南靖舊鐵橋，銀色花海搭配夕陽溪畔舊鐵橋，吸引攝影玩家取景。圖／曾國根提供

台南 嘉義

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