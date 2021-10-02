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今午後防範小範圍劇烈天氣 吳德榮：熱帶系統擾國慶

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式模擬下周五20時預測圖（左圖）顯示，南海（左圖1）及菲律賓東方海面（左圖2）皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖（右圖）則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5至20%之間。左圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬下周五20時預測圖（左圖）顯示，南海（左圖1）及菲律賓東方海面（左圖2）皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖（右圖）則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5至20%之間。左圖取自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓偏弱，大氣持續不穩定；午後強對流發展，除大台北降雨機率較低，其他山區及平地皆有局部陣雨或雷雨的機率，應防範小範圍劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨。北部22至33度，中部23至35度；南部24至35度，東部22至35度。

明天天氣好轉，各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨，午後中南部山區有局部短暫降雨的機率。

下周一至周三偏東風帶來水氣，東半部有局部短暫雨；背風面西半部晴朗、白天熱；中南部山區午後偶有小範圍零星降雨的機率。

他說，下周四、周五因南方有熱帶擾動發展，偏東風帶來更多水氣，東半部降雨則日趨明顯，背風面西半部受影響較小。

吳德榮說，歐洲（ECMWF）模式模擬下周五20時預測圖顯示，南海及菲律賓東方海面皆有熱帶擾動活動的跡象；歐洲系集模式，同一時間颱風分布機率圖則顯示，機率最高處在南海，在台灣附近機率大約在5至20%之間，8日之後的模擬仍在大幅調整中。國慶天氣會受到什麼程度的干擾？不確定性高，應繼續觀察。

南海 吳德榮

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