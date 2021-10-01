今彩539今晚狂開19注頭獎 9人中大樂透百萬獎金

財神爺今晚很忙。今晚今彩539一口氣開出高達19注頭獎，創下開賣以來單期頭獎中獎注數第3高，每注獎金約可拿126萬元；加碼的大樂透，今晚也有9人中百萬獎金。

台彩表示，今彩539本期開出19注頭獎，為該產品自2007年開賣以來，單期頭獎中獎注數的第三高紀錄，本期獎號為01 、10 、19 、28 、37，每注獎金為126萬3157元。

大樂透今晚頭獎則未開出、連2摃，下期、10月5日開獎的頭獎保證1億元。

加碼的百萬獎金仍持續進行中，今晚加碼獎項開出9組，總中獎注數為9注，其中9組為單注中獎。截至今晚為止累積開出加碼獎項組數為119組，剩餘49組，次期、10月5日將繼續加開加碼的百萬獎金。