聽新聞
test
0:00 / 0:00
今彩539今晚狂開19注頭獎 9人中大樂透百萬獎金
財神爺今晚很忙。今晚今彩539一口氣開出高達19注頭獎，創下開賣以來單期頭獎中獎注數第3高，每注獎金約可拿126萬元；加碼的大樂透，今晚也有9人中百萬獎金。
台彩表示，今彩539本期開出19注頭獎，為該產品自2007年開賣以來，單期頭獎中獎注數的第三高紀錄，本期獎號為01 、10 、19 、28 、37，每注獎金為126萬3157元。
大樂透今晚頭獎則未開出、連2摃，下期、10月5日開獎的頭獎保證1億元。
加碼的百萬獎金仍持續進行中，今晚加碼獎項開出9組，總中獎注數為9注，其中9組為單注中獎。截至今晚為止累積開出加碼獎項組數為119組，剩餘49組，次期、10月5日將繼續加開加碼的百萬獎金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言