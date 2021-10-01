快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

聽新聞
test
0:00 / 0:00

何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及放寬戶外載口罩政策。圖為花蓮市花崗山公園入口處的米老鼠，去年戴上粉色口罩，成為防疫大使。圖／報系資料照片
國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及放寬戶外載口罩政策。圖為花蓮市花崗山公園入口處的米老鼠，去年戴上粉色口罩，成為防疫大使。圖／報系資料照片

國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及口罩政策。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近期將研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，預計周日統一公布，但強調規定公布前，仍須按規定戴口罩。

對於指揮中心一直未鬆綁戶外口罩禁令，台大公衛學者詹長權指出，從Alpha及Delta變異株特性來看，在室內及住家傳播力強，但如今我們已開放室內用餐，卻要求在戶外通風處戴口罩，規範並不一致。

認為，台灣防疫政策看重感染人數，即使近期疫情穩定，對降級及鬆綁口罩政策仍有所猶豫，主要原因一是國人篩檢量不足，導致國人對「+0」疑為假象，不夠有信心。

詹長權說明，目前只有被動式就醫、住院陪病需要篩檢，無法反映真實狀況，也缺乏主動篩檢機制，尤其青壯年活動力最高，暴露風險大，接受篩檢比率卻低，詹長權建議，未來十四天應針對全年齡層積極篩檢，單日至少篩檢三、四萬人，若案例並未無明顯增加，大家就能安心。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，口罩政策遲早要鬆綁，以往口罩是「有病的人要戴」，現在反而是「健康的人通通都要戴」，原因在於無法確認社區內有無潛伏病例。但他疑疑，指揮中心應拿出證據和案例說明，「有誰在走路時感染得病？」，否則應開放公園、馬路、野外等戶外空間可免除口罩，才合情理。

他表示，口罩開放政策應分三階段，第一階段是戶外可拿下口罩，第二階段私人室內間可免戴口罩，但部分空間維持要求，第三階段則是病人才需要戴口罩。王任賢也表示，現階段應重新檢視政策不合理之處，例如高鐵站不能用餐，「明明大廳都沒有人，我好好一個便當得從台北帶到台中，否則就要走到高鐵站外，在大太陽底下用餐，這很不人性啊！」

口罩 疫情 高鐵

延伸閱讀

口罩規定鬆綁有3原則 陳時中籲解禁前仍須戴罩

戴「同胞須團結」口罩 柯文哲打四價流感疫苗

在地認同兼防疫 新北議員做「我金山我驕傲」口罩

美國疫苗新規涵蓋高端機率「微乎其微」 成蔡英文的棘手考驗

相關新聞

何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及口罩政策。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近期將研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少...

沐浴乳、洗髮精見底「加水繼續用」很可怕 網驚：我都這樣

沐浴乳、洗髮精用到最後快見底的時候，為了不要浪費，很多人都會直接加水進去，再多用幾次，但是其實這樣的做法「不OK」，衛福部表示這樣除了會影響到產品品質外，還可能滋生細菌，不少人驚呼「我都會這樣耶」、「老一輩的都愛這樣做」。

白天仍感偏熱 午後中南部山區局部大雨

中央氣象局表示，今天台灣附近水氣稍微減少，降雨會比昨天少一些，偏東風環境下，東半部雲量稍多偶有局部短暫陣雨，西半部大多為...

【基隆懸案／下】年輕女遭拘禁墜地亡 凶嫌棄屍滅跡卻敗在一條抹布上

基隆市政府吳姓年輕女雇員失蹤，檢警鎖定趙姓男子，前往他位在9樓的住家救人，但沒看見吳女。員警發現廚房水槽內的抹布上有雜草葉子，還包著鈕扣，頗不尋常。趙男心虛，供出綁架吳女意圖勒贖200萬元，沒想到她在逃向8樓陽台時墜落草地死亡，他抱她上樓用棉被包裹後運到山區丟棄...

秋季限定美景！來八掌溪畔南靖舊鐵橋看菅芒浪花

秋意漸濃，天氣雖炎熱，但秋季菅芒花盛開，雪白美麗花穗隨風搖曳，如銀色浪花美麗動人，嘉義縣水上鄉南靖火車站南端，台南與嘉縣...

今午後防範小範圍劇烈天氣 吳德榮：熱帶系統擾國慶

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓偏弱，大氣持續不穩定；午後強對流發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。