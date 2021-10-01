何時可以鬆綁戶外戴口罩 專家建議先做這件事

國內近日疫情穩定，民眾盼降級、鬆綁場域及口罩政策。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，近期將研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，預計周日統一公布，但強調規定公布前，仍須按規定戴口罩。

對於指揮中心一直未鬆綁戶外口罩禁令，台大公衛學者詹長權指出，從Alpha及Delta變異株特性來看，在室內及住家傳播力強，但如今我們已開放室內用餐，卻要求在戶外通風處戴口罩，規範並不一致。

認為，台灣防疫政策看重感染人數，即使近期疫情穩定，對降級及鬆綁口罩政策仍有所猶豫，主要原因一是國人篩檢量不足，導致國人對「+0」疑為假象，不夠有信心。

詹長權說明，目前只有被動式就醫、住院陪病需要篩檢，無法反映真實狀況，也缺乏主動篩檢機制，尤其青壯年活動力最高，暴露風險大，接受篩檢比率卻低，詹長權建議，未來十四天應針對全年齡層積極篩檢，單日至少篩檢三、四萬人，若案例並未無明顯增加，大家就能安心。

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢表示，口罩政策遲早要鬆綁，以往口罩是「有病的人要戴」，現在反而是「健康的人通通都要戴」，原因在於無法確認社區內有無潛伏病例。但他疑疑，指揮中心應拿出證據和案例說明，「有誰在走路時感染得病？」，否則應開放公園、馬路、野外等戶外空間可免除口罩，才合情理。

他表示，口罩開放政策應分三階段，第一階段是戶外可拿下口罩，第二階段私人室內間可免戴口罩，但部分空間維持要求，第三階段則是病人才需要戴口罩。王任賢也表示，現階段應重新檢視政策不合理之處，例如高鐵站不能用餐，「明明大廳都沒有人，我好好一個便當得從台北帶到台中，否則就要走到高鐵站外，在大太陽底下用餐，這很不人性啊！」