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「宜蘭嚴選米」解遊子鄉愁 告五人暖心大推

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭嚴選優質米精裝禮盒限量1000組，包含2包年度宜蘭嚴選優質米1公斤、1組原木碗筷。記者林佳彣／攝影
宜蘭嚴選優質米精裝禮盒限量1000組，包含2包年度宜蘭嚴選優質米1公斤、1組原木碗筷。記者林佳彣／攝影

全台只有宜蘭縣，稻作一年只收穫一期。宜蘭縣政府為推廣在地好米，每年夏末秋初舉辦宜蘭嚴選認證制度，今年邁入第4年，共有54位稻農參加，30人入選。宜蘭縣農會收購6噸米，並與縣府聯合出品「宜蘭嚴選優質米精裝禮盒」，限量禮盒凡售出即捐米，幫助弱勢族群和公益團體，總共1000公斤。縣府今天舉辦上市記者會，宜蘭縣觀光文化大使知名樂團「告五人」到場行銷。

宜蘭縣稻農每年第一期稻作，可參與宜蘭嚴選認證制度；有別與以往的專家官能品評、民眾試吃票選等方式，評比出前3名、優勝名單，今年受疫情影響，僅以農藥殘留檢驗、SGS科學儀器分析數值，以及首度增加的重金屬殘留檢驗作為入選標準。

今年獲選30人當中，壯圍鄉50歲稻農藍耀毅是去年冠軍，其18歲姪子藍崧愷是最年輕的入選者。藍耀毅說，從事農務近30年，參賽頭2年經驗不足，第3年摘冠，四度參賽再獲肯定。藍崧愷分享，從小跟著爺爺、伯父務農，15歲開始投入這一行，今年第一次參加就入選，「雖然很累，種出來的成果，看著大家吃得好吃的表情，都會覺得很欣慰。」

縣長林姿妙表示，宜蘭的大專院校不多，多數宜蘭孩子高中畢業後，就到外地求學、謀職，而台灣父母在情感表達含蓄，多以飲食溫飽的詢問以表關愛之情。縣府為展現米糧飯菜和親情間的溫暖羈絆，透過宜蘭嚴選米宣傳片《一杯米的距離》，提醒出門在外的遊子，別忘了經常抽空回家陪父母吃頓飯。

同為宜蘭人的知名樂團「告五人」是宜蘭縣觀光文化大使，今天受邀出席，對於在外地求學、工作，以及想家、想念家庭料理的心情深有同感，另外他們也邀請歌迷共襄盛舉做公益。

宜蘭嚴選優質米精裝禮盒限量1000組，包含2包年度宜蘭嚴選優質米1公斤、1組原木碗筷。凡售出一只禮盒，宜蘭縣農會即捐年度宜蘭嚴選優質米給弱勢族群和公益團體，總共1000公斤。意者可上宜蘭縣農會官方網站訂購（https://www.ilfa.org.tw）。

宜蘭縣政府推廣「宜蘭嚴選米」，今天上市記者會，並邀請宜蘭縣觀光文化大使知名樂團「告五人」到場行銷。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣政府推廣「宜蘭嚴選米」，今天上市記者會，並邀請宜蘭縣觀光文化大使知名樂團「告五人」到場行銷。記者林佳彣／攝影
宜蘭嚴選米今年共30位農民受肯定，壯圍鄉50歲稻農藍耀毅（左）是去年冠軍，其18歲姪子藍崧愷（右）是最年輕的入選者。記者林佳彣／攝影
宜蘭嚴選米今年共30位農民受肯定，壯圍鄉50歲稻農藍耀毅（左）是去年冠軍，其18歲姪子藍崧愷（右）是最年輕的入選者。記者林佳彣／攝影

宜蘭 農會 樂團

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