What's next永續峰會登場 瓶蓋工廠示範「零碳排」

Good Point Exchange好事交易所（GPE）自2020年成立以來，就以推廣永續概念為己任，今年特以「What's next」為題，攜手集思會展事業群、天下雜誌暨CSR@天下、台灣共創點協會、XIE XIE TEA謝謝茶，以及N24台北方舟ARK•TPE台北區塊鏈創新育成基地，今起（1日）至24日共同策動首屆「WHAT'S NEXT2021 GPE永續峰會」，從實際的生活面，切入永續環境的議題。

為了符合永續生活的期待，此次活動也特別選在配有簡易拆組建材、可靈活組裝隔間、可示範近零排碳會展空間的南港瓶蓋工廠，以永續論壇、永續展覽和音樂展演為三大活動主軸，舉行的為期四周的「Pop up永續祭典」。期間，除了有機會聆聽企業領袖與金融界提出永續議題的相關見解，也能欣賞包括「訂閱未來進行式 」特展、「ReView the Future晚安地球早安地球」線上展等多種展出，還有「林強X謝雨彤Into the Wild」音樂會。

GPE自9月初起即與林務局合作，邀請民眾參與全球第一座由群募種下的「公民森林」，即起只要持有「公民森林」行動證書，表明自己是植樹行動者，就可加入這一場豐富的心靈盛宴。

同時，GPE還特別邀請火紅的藝術家阿咧A-Lei 以永續為題，限量創製「黑森林騎士—綠手指」銅雕作品，即日起至12/31將展開「What‘s next Action尋找森林騎士領袖計畫」，尋求28位藏家，成為永續藝術贊助者。藏家不但可以擁有珍稀的藝品，也同時享有「公民森林」的100株樹權，成為真正守護森林的永續騎士。

更多活動資訊可查:https://www.accupass.com/event/2109020700091529525835，或