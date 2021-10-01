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入住長照機構補助今起開放申請 全台約10萬家庭受惠

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理。聯合報系記者何定照／攝影
緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理。聯合報系記者何定照／攝影

緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理，凡110年度入住護理之家、老人福利機構、住宿式長照機構等7類機構，入住天數累計滿90天以上，按照所得稅累進稅率級距計算，最高可獲6萬元一次性補助；另針對身心障礙者、經濟弱勢失能老人，每人每月最高補助2萬2千元。

住宿式服務機構使用者補助方案，自110年10月1日至111年3月1日開放申請，凡110年度入住護理之家、老人福利機構（除安養床外）、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等7類機構，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，可獲年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，採階梯性領取6萬元、5萬4000元及4萬5600元。109年度已有逾4萬人受益，占入住機構者近4成。

另外針對身心障礙者、經濟弱勢失能老人，已依身心障礙者權益保障法及老人福利法規定，依個案及其家庭的經濟狀況與失能程度，最高每人補助每月2萬1000元、2萬2000元。109年度補助者達5萬6千多人，占機構住民人數逾5成。

長期照顧司副司長周道君表示，「住宿式服務機構」補助及「身心障礙、經濟弱勢失能老人」補助，二種方案針對不同對象，不重複補助，二種方案加總已讓九成入住機構者、約10萬人獲得相關補助。全台適用補助計畫的床位約11萬5500床，補助方案從前年29億元、去年30億元，今年增加到31億元，補助金額每年自然成長，補助由機構代為申請。

衛福部表示，針對居家式、社區式或機構住宿式之服務，都有不同補助策略。針對入住住宿式機構者及其家屬，除了提供補助，108年修正《所得稅法》第17條增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，讓家庭實際減輕負擔。截自今年8月，國內設置社區整合型服務中心（A）、複合型服務中心（B）、巷弄長照站（C）等長照服務據點約1萬923處，就住宿機構資源缺乏區域，規劃布建達19縣市55個鄉鎮區，增加6785床，盼提供失能民眾與家庭更完整照顧。相關疑問請撥打1966長照服務專線諮詢，或可上衛福部官網查詢(https://1966.gov.tw/LTC/lp-4511-201.html)。

長照 衛福部

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