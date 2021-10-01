「上帝部落」司馬庫斯降載管制惹議 竹縣：柔性勸導

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落有「上帝部落」美稱，因應疫情趨緩，縣府與部落先前宣布9月起實施降載管制，禁1日遊遊客，須留宿1晚才准進入，外來車輛也要出示通行證，有民眾抱怨是強迫消費。縣府交旅處表示，司馬庫斯部落腹地狹小，停車最多100多輛，管制是顧慮安全與旅遊品質，會再請部落柔性勸導。

今年5月爆發本土疫情，司馬庫斯管制不開放遊客進入，隨疫情趨緩研議放寬，但縣府考量部落居民疫苗覆蓋率仍不高，8月底宣布，9月起至12月底採降載管制，第一階段從9月1日起至10月31日，禁止1日遊遊客進入，2日遊遊客車輛每天上限80輛。

泰崗往司馬庫斯岔路口（竹60線39公里處）為管制點，外來車輛僅能憑通行證進入，否則一律止步。有民眾抱怨，限定2日遊等同要到部落住宿與露營，形同變相消費才能進入司馬庫斯，欠缺彈性。

竹縣交旅處長游志祥說，司馬庫斯部落停車格有限，道路也很狹小，才會希望透過總量管制，限制入內車輛，若停車格停滿，也不樂見車輛持續進入，影響旅遊品質與安全。

游說，去年國旅大爆發，近1千人次上山，停車場爆滿，許多車輛停在產業道路路邊，讓人看了心驚膽跳，今年3月司馬庫斯櫻花季就已祭出車輛管制措施，希望民眾多加配合。

至於11月起的第2階段降載管制，縣府預計彈性開放1日遊遊客，比照今年櫻花祭模式，若要上山須事先申請停車憑證，確保進入部落有停車位，避免混亂。