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針針愛心劑劑抗疫拼復甦 顧氏基金會發起捐贈活動

聯合新聞網 / 台北訊
圖／顧氏基金會提供
圖／顧氏基金會提供

千盼萬盼三百萬支1cc低殘餘量空針終於到了！此次的疫苗空針如及時雨，搭配BNT疫苗，能增加更多疫苗覆蓋率！

疫情於2021年5月疫情爆發，原先對於疫苗保持疑慮的民眾皆開始注射施打，讓原本數量不多的疫苗瞬間用完，到目前為止仍有許多民眾未施打第二劑甚至尚未接種。新冠肺炎疫情下，除了疫苗以外還有許多重要的角色，如何把既定數量的疫苗，讓更多的民眾來施打？其中關鍵還是在『極低殘留量的注射器』。

AZ疫苗一瓶5ML舉例，一人需打0.5ML可施打9人，若使用普通1cc注射器，每支殘餘量約0.05ml，每次施打就需要抽到0.55ml，一瓶AZ剩餘殘劑約0.05ml，以10萬瓶(100萬劑)AZ來算，總殘劑約5,000ml，約可再打9千人。若使用極低殘餘量空針，每瓶殘餘量約0.365ml，總殘劑約36,500ml，約可再打7.1萬人，可施打疫苗人數比原先增加了約6.2萬人！在疫苗取得相對困難的當下，每一滴疫苗都很珍貴，使用「極低殘餘量空針」，更可以增加7%疫苗覆蓋率！

為將疫苗數量發揮至淋漓盡致，使用低殘餘劑量注射器可以增加疫苗施打人數；經由顧氏基金會何心女士發起捐贈活動後，短時間內湧入大量捐贈注射器之熱心單位，為了就是使疫苗能在台灣發揮效用，增加民眾疫苗施打覆蓋率！

感謝工商協進會林伯豐理事長號召理監事共同愛心響應捐贈500萬支千禧光極低殘餘量空針及顧氏基金會的何心小姐，熱心推動並頭號捐獻30萬支極低殘餘量空針，也感謝每一位用心抽藥、施打的醫師、護理師，滴滴不浪費！

期望大家早日恢復正常生活。

圖／顧氏基金會提供
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AZ疫苗 疫情 殘劑 新冠肺炎 林伯豐

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