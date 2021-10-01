明年底前 機關學校不提供免洗餐具、包裝水及飲料杯

環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲 111年12月31日前實施。行政院所屬中央二級、三級、四級機關、直轄市及縣（市）政府、鄉（鎮、市）公所及所屬機關、學校，主辦或於其辦公廳舍及校區內舉辦的會議、訓練及活動時，不提供免洗餐具、包裝水及一次用飲料杯，並採用相關替代措施。

環保署表示，目前政府機關、學校服務員工、師生之福利社、合作社、餐廳等均已納入限塑政策的管制範圍，不得免費提供購物用塑膠袋，且內用不得使用各類材質免洗餐具。但民眾參與政府機關舉辦公聽、說明、研商會議或其他大型活動，經常會拿到主辦單位所提供餐盒或瓶裝水。

環保署說，雖然使用完畢多可於現場進行分類回收，但為配合國際限塑趨勢，擴大源頭減量，環保署擬定作業指引，透過提供可重複清洗餐具（如鐵盒便當）及設置飲水機或桶裝水，以無償、租賃或押金借用方式提供重複清洗餐具等方式，提供行政機關、學校可行的減量措施建議。

環保署說，推動本作業指引是希望能由政府機關率先實施帶頭作用，後續再逐步推動至民間單位，以改變民眾生活習慣，誘導民眾逐步養成「自備、重複、少用」的環保新觀念，減少使用免洗餐具及包裝飲用水等一次用產品，改善資源耗用及污染環境的問題，而作業指引將視執行狀況滾動檢討。