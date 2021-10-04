熱銷全球十餘國BULK HOMME本客新光三越快閃現身

口罩下的春天 疫情期間男士基礎保養用品銷售不減反增

根據Intage公司市調統計發現，日本在疫情衝擊下的2020年中，化妝品市場約萎縮了11%，然而以性別數據進行分析，卻發現男性在化妝品的購買數量竟不減反增，較2019年成長了4％，可見即便因為疫情的緣故，出門都需戴口罩，男性基礎護膚品仍大有可為。日本創新男性專業保養第一品牌BULK HOMME本客表示，對此情景熱觀其成，也看準了市場還有成長的空間，因此找來日本國民男神木村拓哉接下代言棒，強強聯手之下，也為品牌再創高峰。

日本不敗男神木村拓哉成為日本人氣男士保養品牌BULK HOMME本客的代言人，強強聯手使得品牌銷售再創佳績。 圖／BLUK HOMME 提供

日本亞馬遜及樂天平台「洗面乳類別」銷量第一

BULK HOMME本客一直致力於探索男性肌膚護理的本質，創造全新的肌膚清潔體驗，其認為所謂的健康肌膚，不單是外表看起來健康，更要從「根本」進行調養，才能打造出不易出現問題與充滿活力的肌膚。在這樣的發想之下，BULK HOMME本客選擇使用了包括：蘋果萃取精華、玉造温泉水、甘油葡糖苷、水解蠶絲蛋白、茶葉萃取精華、白柳樹皮萃取物、柚子萃取精華在內的七種天然的共同美容成分，研發全系列産品。而這樣的堅持，也被向來重視職人精神的日本企業所看見，讓日本星野渡假集團、萬豪酒店集團等上百家中高端飯店及日本國內500多家高級沙龍都不約而同地選擇採用。除了企業以外，BULK HOMME本客也是許多日本消費者的首選，在日本亞馬遜及樂天平台上的「洗面乳類別」，更雙雙拿下銷量第一名的好成績。

BLUK HOMME是日本中高端飯店、高級沙龍的首選。 圖／BLUK HOMME 提供

濃密泡沫帶來基礎清潔時的舒適感，讓肌膚水嫩有彈性

專家表示比起繁複的手續，正確且確實的清潔肌膚，才是臉部護理的第一步。洗臉的目的，是清除臉部肌膚上殘留的灰塵、汗水和油脂，甚至睡眠時，皮膚分泌的油脂和枕頭上的粉塵等污垢，也會接觸到臉部肌膚。專家更表示，因為男性賀爾蒙作用的關係，男性所分泌的皮脂約為女性的三倍，含水量卻僅為三分之一，比起女性，男性更需要重視臉部的清潔。BULK HOMME本客潔顏霜與沐浴乳，是以濃密泡沫潔淨身體肌膚為主軸開發的產品，特殊「礦物泥」和「皂土」成分，可輕鬆帶走附著於臉部及身體的髒汙與油脂。珍貴的「生石鹼」成分，再搭配上獨家研發的起泡網，讓使用者能簡單搓揉出濃密泡沫，減少洗臉時手部與肌膚間的摩擦，以提高空氣與水分的接觸面積，透過自然而生的濃密泡沫，讓本客潔顏霜與沐浴乳發揮最大的肌膚洗淨與護理效果。

濃密泡沫，讓本客潔顏霜與沐浴乳發揮最大的肌膚洗淨與護理效果。 圖／BLUK HOMME 提供

不只是臉 連頭皮也要保養

頭皮和臉部肌膚緊密相連。因此，BULK HOMME本客構思了頭部保養的概念，能夠同時保養頭髮和頭皮的根本方法是什麼？最後他們得出了應該以等同於護膚的保養方式去實現的這個答案。BULK HOMME本客表示在清潔頭皮和頭髮的同時殘留保護膜，這才是真正的清潔方式。同時，BULK HOMME本客也利用了本客潔顏霜成功的祕訣，將濃密泡沫能夠徹底清潔頭髮上的油脂與污垢的清潔特性也應用在洗髮露上，並添加「膠原蛋白」和「氨基酸」等美容保濕成分，且堅持不添加「矽靈」、「合成色素」、「紫外線吸收劑」等成分，同時滋潤頭髮並讓頭皮免於傷害。

BULK HOMME本客同樣利用濃密泡沫的清潔特性，守護使用者的頭皮健康。 圖／BLUK HOMME 提供

全球熱銷超過777萬件的BULK HOMME本客將於信義區快閃現身

五倍券將於10月8日起開始領用，BULK HOMME本客也趁勢在10月1日至11月15日，於新光三越信義店A9館B1層，設立快閃店。除了可以使用五倍券外，至櫃點拍照打卡並按讚分享，即可獲贈BULK HOMME本客「清潔滋潤體驗組」一份。BULK HOMME本客進軍台灣後，成功帶動男性基礎高效保養的習慣，征服了許多男性消費者。尤其BULK HOMME本客全系列產品都使用一致性的花果香味，產品特色清爽、不油膩，讓男性在使用體驗上不會有負擔。BULK HOMME本客表示，他們有信心，只要消費者體驗過BULK HOMME本客基礎保養簡單三步驟，絕對會一試成主顧，想體驗的朋友千萬別錯過！

BULK HOMME本客基礎保養簡單三步驟：

1.潔顏霜，以濃密泡沫帶來基礎清潔；

2.化妝水，為臉部補充水分以達保濕；

3.乳液，讓臉部長時間維持滋潤光澤。

快閃店展櫃期間，至櫃點拍照打卡並按讚分享，即可獲贈BULK HOMME本客「清潔滋潤體驗組」一份，數量有限，送完為止！ 圖／BLUK HOMME 提供

購買通路

PCHOME : https://24h.pchome.com.tw/region/DDDD

MOMO : https://www.momoshop.com.tw/category/DgrpCategory.jsp?d_code=1112200016&p_orderType=6&showType=chessboardType

MiTCH : https://mitch.com.tw/b/B000000527?filter=sale

COSMED : https://bit.ly/3yrSi6v

7-11 i預購 : https://7ego.7-11.com.tw/Search/Result?keyword=BULK&

百貨公司快閃店：2021/10/01 ~ 2021/11/15，新光三越信義店A9館B1樓層。