流感疫苗有助降低重症 陳時中籲民眾踴躍接種

今年度公費流感疫苗今天開打，指揮中心指揮官陳時中今天說，去年因流感疫苗接種，疫情大幅下降，對降低重症死亡很有幫助，建議民眾踴躍接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，今天又是國內公費流感疫苗開打日，中央流行疫情指揮中心建議，2大疫苗接種需間隔7天以上，若發生疫苗接種不良事件，有助從接種時序來釐清。

今年公費流感疫苗踴躍度不如去年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，去年流感疫苗開打，部分民眾以為是COVID-19疫苗，另有部分民眾則是原本就知道流感疫苗的重要性，因此接種較踴躍。

陳時中說，去年流感疫情較前幾年大幅下降，僅有2例流感重症、1例流感死亡個案，顯示疫苗接種有益處，可防範重症與死亡，因此建議民眾要施打。

陳時中也提到，只要是經醫師評估、可達到預防傳染病的效果，接種相關疫苗指揮中心都贊成。

陳時中說，從安全性來考量，COVID-19疫苗與流感疫苗可以一起打，但為了釐清疫苗引起的不良事件，因此才建議兩者間隔7天。