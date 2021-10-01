快訊

81校「名單外」學習歷程檔案也不見？ 教育部澄清

花蓮漫波飯店倒塌前2秒在現場 失聯機車騎士找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感疫苗有助降低重症 陳時中籲民眾踴躍接種

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者謝承恩／攝影

今年度公費流感疫苗今天開打，指揮中心指揮官陳時中今天說，去年因流感疫苗接種，疫情大幅下降，對降低重症死亡很有幫助，建議民眾踴躍接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種作業持續，今天又是國內公費流感疫苗開打日，中央流行疫情指揮中心建議，2大疫苗接種需間隔7天以上，若發生疫苗接種不良事件，有助從接種時序來釐清。

今年公費流感疫苗踴躍度不如去年，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，去年流感疫苗開打，部分民眾以為是COVID-19疫苗，另有部分民眾則是原本就知道流感疫苗的重要性，因此接種較踴躍。

陳時中說，去年流感疫情較前幾年大幅下降，僅有2例流感重症、1例流感死亡個案，顯示疫苗接種有益處，可防範重症與死亡，因此建議民眾要施打。

陳時中也提到，只要是經醫師評估、可達到預防傳染病的效果，接種相關疫苗指揮中心都贊成。

陳時中說，從安全性來考量，COVID-19疫苗與流感疫苗可以一起打，但為了釐清疫苗引起的不良事件，因此才建議兩者間隔7天。

流感疫苗 陳時中 疫情

延伸閱讀

口罩規定鬆綁有3原則 陳時中籲解禁前仍須戴罩

單日接種39.3萬劑疫苗創新高 人口涵蓋率破56%

67萬劑BNT疫苗運抵台灣 效期至111年2月

陳時中願親自說明「3+11」 柯文哲：要說服的是台灣人民

相關新聞

入住長照機構補助今起開放申請 全台約10萬家庭受惠

緩解民眾入住長照機構的經濟負荷，衛福部前年起施行「住宿式服務機構使用者補助方案」，今年度補助於10月1日起開始受理，凡1...

明年底前 機關學校不提供免洗餐具、包裝水及飲料杯

環保署訂定「行政機關、學校減少使用免洗餐具及包裝飲用水作業指引」，最遲 111年12月31日前實施。行政院所屬中央二...

手機回收抽好禮 廢資訊產品回收加碼送購物金

數位資訊時代，手機、平板及筆電等已成為現代市民的日常，為鼓勵民眾回收廢資訊產品，台北市環保局與環保署共同推動「廢手機及廢...

國外研究：打流感疫苗可降低24％確診新冠肺炎機率

近期施打新冠肺炎疫苗外，今也開打流感疫苗，衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗施打間隔7天。根據國外研究，發現流感疫苗可降低2...

新制上路！今起自助餐店、便當店需設紙餐具回收設施

今天起，自助餐店及便當店必須要備有分類、堆疊功能的紙餐具回收設施，設施明顯處要標示正方形「回收標誌」及「紙餐具回收處」字...

國慶連假湧觀光人潮 「省道易壅塞路段」看這裡

今年國慶日連續假期自10月9日（六）起至10月11日（一）止。交通部公路總局說，受到疫情趨緩，三天連續假期預估主要旅次以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。