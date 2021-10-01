10月11日國際女孩日 全台都有表演展覽

聯合國指定10月11日為「國際女孩日」。行政院性別平等處今天表示，「國際女孩日」倡議各國支持女孩平等享有教育及人身安全等權利，讓女孩獲得應有的人權與照顧，我國也將同天訂為「台灣女孩日」，中央及各地方政府自10月起辦理系列活動，邀請國人響應參加，持續促進我國女孩發展及維護女孩權益。

行政院性平處表示，為積極提升我國女孩權益，行政院於2013年3月函頒「提升女孩權益行動方案」，請相關機關積極落實各項促進女孩權益工作。今年度各部會辦理各項促進女孩權益的工作重點包括：衛生福利部持續宣導拒絕胎兒性別篩選，以改善出生嬰兒性別比失衡問題；教育部鼓勵學校營造性別友善的跨域學習環境，使女孩有更多機會修讀男性比例較高領域之課程，以改善傳統科系中的性別隔離現象；法務部持續強化檢察官偵辦婦幼案件之專業能力與性別平等觀念；文化部蒐集性別相關媒體識讀案例或教案，透過民間團體推廣青年學子建立媒體識讀能力。

行政院性平處指出，「台灣女孩日」今年邁入第9年，中央部會辦理各項活動，包括文化部所屬台灣博物館舉辦臉書抽獎活動，提升女孩對自我體型的滿意與自信，台灣史前文化博物館、翠湖服務區提供女孩日購物優惠，台南生活美學館辦理主題書展；教育部於國立科學工藝博物館辦理「台灣女孩的未來日記」特展，鼓勵女孩參與科技學習及運動；衛生福利部則舉辦「台灣青少年世代意見調查」，關注新世代女孩、男孩的自我價值、生涯探索及性別中的挑戰，將於女孩日前夕辦理線上記者會，發布世代意見調查結果。

性平處指出，各地方政府響應「台灣女孩日」，於10月辦理系列活動，如基隆市政府播映就讀電機女學生拍攝短片；台北市辦理線上活動及主題書展；桃園市政府建置互動式網站及名人經驗分享等；新竹縣政府辦理主題影展；新竹市政府辦理展覽及講座；苗栗縣政府辦理女孩談心室等周邊活動；南投縣政府辦理舞蹈表演；台中市政府辦理女兒館成果系列發表會；彰化縣政府辦理踩街及走秀等活動；雲林縣政府辦理體驗課程及主題書展；嘉義市及台東縣政府辦理女孩培力營隊活動；嘉義縣政府與國家婦女館合作於辦理「百女圖：當代女子一百貌巡展」線上展覽；台南市政府辦理性別電影院及性別研討會等活動；高雄市政府辦理女孩線上發聲活動；屏東縣政府辦理主題展覽；宜蘭縣政府辦理女孩Line貼圖設計創作工作坊；花蓮縣政府帶領女孩城市漫遊走讀與上山下海；澎湖縣政府邀請女孩意見領袖分享經驗；連江縣政府辦理多場生態尋寶活動。

行政院性平處表示，相關部會辦理「提升女孩權益行動方案」的重要成果，以及中央與地方政府各項女孩日活動訊息，已公布於行政院性別平等會網頁「提升女孩權益行動方案專區」，期透過各級政府機關的共同努力，培力女孩並創造不受性別限制的成長環境，讓台灣女孩擁有自信獨特的精采未來。