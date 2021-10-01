桃機空調裝設紫外線抑菌 獲評比為全球前10大乾淨機場

台灣最近新增的新冠肺炎確診病例主要來自境外移入，身為國門的桃園機場以高標準清消防堵病毒境外移入，由於病毒可能透過氣溶膠（Aerosol）傳播，空調的清潔消毒也是防範的重點，桃園機場公司引入紫外線（UVC）這樣的主動抑菌設備，首先在第二航廈空調系統中裝設20座紫外線殺菌燈組，透過UVC波長短、能量高等特性，對細菌、病毒進行抑菌、消毒，搭配全天候24小時不停歇空調循環，以及加強航廈的通風換氣等措施，保持航廈空氣清新，降低感染風險。

機場公司總經理但昭璧表示，桃園機場在入境檢疫、防疫車隊、員工健康管理、環境清消作業，甚至貨物入棧通關等，均有嚴密作業程序及檢核機制。在2021年Skytrax評比中，桃園機場獲選全球前10大最乾淨機場，以最高、最嚴標準嚴守邊境讓旅客安心。

有鑑於目前確診案例大多為境外移入，機場公司嚴格落實指揮中心要求的入境人員分流，也將空橋、候機室與入境大廳等處列為清潔重點，在旅客行經後立即進行沿途清消。8月底起也針對機場清潔、商業服務、貨運倉儲、航空地勤等近1,800位第一線高風險工作人員，每5至7天進行快篩檢測，嚴防工作人員在作業環境中染疫後造成破口。